In de vacature duidelijk maken wat je gaat verdienen: veel bedrijven doen het niet, ondanks Europese richtlijn

Gelijk loon voor gelijk werk is essentieel voor een eerlijke werkomgeving. Het draagt niet alleen bij aan een gevoel van rechtvaardigheid, maar helpt ook om een positieve sfeer binnen organisaties te behouden. Een manier om de gelijkheid te verhogen, is door het vermelden van het verwachte salaris in de vacaturetekst.

Toch blijkt in de praktijk dat loongelijkheid nog lang niet overal vanzelfsprekend is. Uit onderzoek van HR-kennisplatform Brightmine onder 550 HR-professionals blijkt dat slechts 34 procent van de organisaties daadwerkelijk concrete stappen heeft gezet om loongelijkheid te realiseren. Daarnaast geeft 32 procent van de ondervraagden aan dat het verkleinen van de loonkloof momenteel geen prioriteit is binnen hun organisatie.

Loontransparantie

De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen, zeker gezien de aankomende Europese richtlijn voor loontransparantie, die naar verwachting in juni dit jaar verplicht wordt in Nederland. Deze regelgeving moet juist zorgen voor meer openheid over salarissen en het aanpakken van ongelijkheid.

Een mogelijke oorzaak van de beperkte voorbereiding op de wetgeving is het ontbreken van inzicht in de huidige beloningsstructuren. Zo geeft de helft van de organisaties aan geen enkele analyse op loongelijkheid uit te voeren. Van de organisaties die dit wél doen, kijkt slechts 31 procent specifiek naar verschillen op basis van gender.

Een formele audit op gelijke beloning komt zelfs maar bij 11 procent voor. Dat laat een gebrek aan concrete actie zien: slechts een kwart van de HR-professionals is van plan stappen te ondernemen om aan de wetgeving te voldoen.

Salaris vermelden

De EU-Richtlijn Loontransparantie stelt concrete eisen aan organisaties, waaronder het opnemen van een salarisindicatie in vacatureteksten. Twee derde voldoet hier al aan. Toch kiest dus bijna een kwart er bewust voor het salaris niet te vermelden, 11 procent overweegt dat alleen als de wet het expliciet verplicht stelt. Organisaties die hier niet aan voldoen, lopen het risico op boetes en reputatieschade, benadrukt Brightmine.

Sacha Luijkx, Head of Content bij Brightmine: „In juni 2026 moet Nederland voldoen aan de EU-richtlijn loontransparantie. Juist nu de ingangsdatum van de wetgeving nadert, is het opvallend om uit het onderzoek te zien dat zoveel organisaties hier nog niet op voorbereid zijn. Wachten tot de deadline is een risico dat je als organisatie niet wilt nemen.”

„De implementatie van zulke herzieningen kost nu eenmaal tijd, en die tijd moet worden gevonden naast alle andere HR-werkzaamheden die gewoon doorgaan. Begin met het in kaart brengen van je loonstructuur: zijn functies objectief ingedeeld en waar zitten de onverklaarbare verschillen in salaris? Wie nu nog geen antwoord heeft op deze vragen, heeft werk aan de winkel”, zegt Luijkx.

