Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Loonkloof krimpt verder, maar gelijk is het nog lang niet

Het blijft een hardnekkig onderwerp op de werkvloer: verdienen vrouwen nu echt minder dan mannen? Het antwoord is nog steeds ja, al schuift het bedrijfsleven voorzichtig de goede kant op. Nieuwe cijfers uit de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de loonkloof kleiner wordt, maar zeker niet verdwenen is.

In 2024 lag het gemiddelde uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven 14,5 procent lager dan dat van mannen. Twee jaar eerder was dat nog 16,4 procent. Zelfs als verschillen in bijvoorbeeld functie, werkervaring en type werkgever worden meegerekend, blijven vrouwen achter. Het gecorrigeerde verschil zakte wel iets, van 6,9 naar 6,1 procent.

Metro schreef eerder al over de loonkloof, en dat vrouwen vanaf déze datum in principe de rest van het jaar gratis werken.

Overheid loopt niet meer in met loonkloof

Opvallend is dat de overheid de laatste jaren juist gold als voorbeeld, omdat het loonverschil daar relatief snel terugliep. Die trend lijkt nu stil te vallen. Vrouwen in overheidsdienst verdienden vorig jaar gemiddeld 4,5 procent minder dan mannen, tegenover 5,1 procent in 2022.

Na correctie voor persoons- en baanverschillen blijft er in 2024 een loonkloof van 1,7 procent over. Dat ligt binnen de onzekerheidsmarge ten opzichte van eerdere jaren, wat betekent dat de daling is gestokt.

Leeftijd maakt uit

De cijfers laten ook zien dat de loonkloof niet voor elke leeftijdsgroep hetzelfde is. In het bedrijfsleven verdienen jonge vrouwen tot hun 26ste gemiddeld zelfs iets meer dan mannen. Daarna kantelt het beeld snel. Op 45-jarige leeftijd loopt het verschil op tot ongeveer 6 euro per uur en richting pensionering wordt dat bijna 9 euro.

Bij de overheid blijft de loonkloof dan weer kleiner. Tot een jaar of 40 zitten vrouwen daar gemiddeld nog iets hoger in loon dan mannen, maar daarna draaien de verhoudingen om. Toch blijft het verschil op latere leeftijd minder groot dan in het bedrijfsleven. Zo verdienen 60-jarige vrouwen bij de overheid ongeveer 4 euro per uur minder dan hun mannelijke collega’s.

Nog genoeg werk aan de winkel

Hoewel de daling in het bedrijfsleven positief is, benadrukken de cijfers vooral dat gelijke beloning nog niet in zicht is. Het feitelijke verschil blijft fors en ook na het uitfilteren van allerlei kenmerken blijft een hardnekkige loonkloof bestaan.

Dat het onderwerp leeft, is duidelijk. Maar de vraag die blijft: hoe zorgen we ervoor dat toekomstige cijfers niet alleen iets beter zijn, maar eindelijk gelijk?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties