Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het verschil in salaris tussen traditionele mannen- en vrouwenberoepen

Zogenoemde ‘vrouwenberoepen’ worden 17,8 procent minder betaald dan ‘mannenberoepen’, meldt MKB Servicedesk.

Het onderzoek van MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep, dat gebaseerd is op ruim 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken in het mkb, laat zien dat het gemiddelde modale salaris van mannen 8,1 procent hoger ligt dan dat van vrouwen. Het duurt naar verwachting nog jaren voordat de loonkloof gedicht is.

Vrouwenberoepen worden gemiddeld lager betaald

Het verschil zou deels te verklaren zijn doordat vrouwen vaker functies hebben die gemiddeld lager betalen. Traditionele ‘mannenberoepen’, zoals monteur en projectleider, worden gemiddeld 17,8 procent hoger betaald dan beroepen waarin voornamelijk vrouwen werken, zoals dokters- en tandartsassistent. Het gemiddelde salaris bij de top tien mannenberoepen is 3959,92 euro, bij de top tien vrouwenberoepen 3360,85 euro.

In de top tien voornaamste vrouwenberoepen zijn geen loonverschillen zichtbaar tussen mannen en vrouwen. In de top tien mannenberoepen zijn er wél twee functies waarbij mannen significant meer op hun bankrekening krijgen dan vrouwen in dezelfde rol: montagemedewerker en chauffeur.

Maar er is ook een positieve noot: de salarissen in vrouwenberoepen groeiden het afgelopen jaar sterker dan in mannenberoepen. Tussen januari 2024 en januari 2025 stegen de lonen in de tien gebruikelijkste vrouwenberoepen gemiddeld met 7,1 procent, terwijl mannenberoepen een stijging van 6 procent kenden. Deze ontwikkeling verklaart deels waarom het verschil in modaal inkomen tussen mannen en vrouwen iets is afgenomen.

De gecorrigeerde loonkloof

De loonkloof wordt doorgaans berekend door het gemiddelde salaris van alle mannen en vrouwen te vergelijken. In de zogenoemde ‘gecorrigeerde loonkloof’, wordt het salaris van mannen en vrouwen binnen dezelfde functies in dezelfde sector op basis van een gelijk aantal uren vergeleken. Als functie, leeftijd en ervaring meetellen, krimpt de ‘gecorrigeerde loonkloof’ in het Nederlandse mkb tot 1,8 procent.

De gecorrigeerde loonkloof is bij oudere werknemers significant groter dan bij jongere leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep 18-30 jaar is het 0 procent, in de leeftijdsgroep 30-50 jaar 1 procent en in de leeftijdsgroep 50-70 jaar 5 procent.

Dit grotere verschil in de oudste leeftijdsgroep heeft volgens MKB Servicedesk mogelijk meerdere oorzaken. Mannen van 50 tot 70 jaar werken gemiddeld 34,4 uur per week en vrouwen 28,15 uur. Hoewel de loonkloof hier rekening mee houdt in de berekening, kan het zo zijn dat werkgevers mannen hierdoor een hoger salaris gunnen. Ook een mogelijke verklaring is dat deze leeftijdscategorie van oudsher al een hogere loonkloof heeft opgebouwd.

Meer weten over salaris?

Reacties