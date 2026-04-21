Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NVWA waarschuwt voor meerdere gevaarlijke erectiemiddelen: dit is er aan de hand

Vijf erectiemiddelen bevatten gevaarlijke stoffen, blijkt uit laboratoriumonderzoek. Daarom waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor deze libidoverhogende middelen. „Koop en gebruik ze niet, de middelen brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee”, klinkt het in een persbericht.

Het gaat volgens de NVWA om de volgende erectiemiddelen: LibiForMe, Mr Stiff (in vloeibare vorm en als capsules), Night Longer Mixed Herbal Blend en Ayibogan Natural. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de genoemde middelen de stoffen sildenafil, tadalafil en morphardenafil bevatten. Deze stoffen brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De producten worden aangeboden op verschillende websites en gepromoot ‘als middel voor een beter seksleven’.

Stoffen in erectiemiddelen worden verzwegen

De genoemde gevaarlijke stoffen staan niet vermeld op de etiketten van de erectiemiddelen. De NVWA weet wel waarom. Door de stoffen kunnen gebruikers namelijk een versnelde hartslag, spierpijn, hoofdpijn en wazig zicht krijgen. Bovendien kan de bloeddruk gevaarlijk laag worden.

De erectiemiddelen worden meestal verkocht door buitenlandse websites. Handhaving is moeilijk, laat de NVWA weten. De autoriteit vindt een algemene waarschuwing daarom op z’n plaats. De NVWA raadt consumenten sterk af om dit soort middelen via internet of sociale media te kopen. Wie dergelijke producten nog aantreft op de Nederlandse markt, wordt gevraagd dit bij de NVWA te melden (dat kan hier).

Zelf opzoeken wat veilig is

LibiForMe, Mr Stiff, Night Longer Mixed Herbal Blend en Ayibogan Natural zijn nu opgenomen in de onlangs gepubliceerde Blocklist. Met de ‘Blocklist voedingssupplementen’ kunnen consumenten eenvoudig opzoeken of een middel een verborgen verboden stof bevat.

Vorige Volgende

Reacties