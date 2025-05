Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je brein onder druk: te veel werken verandert je hersenen, blijkt uit onderzoek

Langer doorwerken om je takenlijst af te krijgen voelt misschien productief, maar je brein denkt daar anders over. Uit nieuw onderzoek blijkt dat wie structureel te veel werkt, veranderingen in de hersenstructuur ontwikkelt. En dat is geen goed teken.

Onderzoekers uit Zuid-Korea ontdekten dat lange werkdagen het brein kunnen beïnvloeden op plekken die essentieel zijn voor plannen, organiseren, geheugen en emotieregulatie. Metro schreef niet voor niets eerder dat we wel harder werken, maar minder productief zijn.

Wat verandert er in het brein?

In het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Occupational & Environmental Medicine, werden hersenscans van 110 mensen geanalyseerd, waaronder zorgmedewerkers. De groep die 52 uur per week werkte (of meer), bleek opvallende verschillen te vertonen in hun grijze massa vergeleken met collega’s met een standaard werkweek.

Zo hadden de overwerkers bijvoorbeeld 19 procent meer grijze massa in de middelste frontale gyrus, een hersengebied dat betrokken is bij cognitieve functies. Dat klinkt misschien als goed nieuws (meer brein = slimmer brein?), maar zo werkt het helaas niet.

Je brein reageert op chronische stress

Volgens de onderzoekers zijn deze veranderingen waarschijnlijk geen teken van verbetering, maar een neuroadaptieve reactie op chronische stress. Oftewel: je brein probeert zich aan te passen aan een ongezonde situatie. En dat kan, op de lange termijn, negatieve gevolgen hebben voor je denkvermogen en mentale gezondheid.

Het onderzoek toont geen directe oorzaak-gevolgrelatie aan, maar de bevindingen sluiten wel aan bij eerdere studies die overwerken linken aan verhoogde stress, burn-out en zelfs hersenschade.

„De resultaten onderstrepen hoe belangrijk het is om overwerk aan te pakken als een probleem voor de gezondheid op de werkplek en benadrukken de noodzaak van een beleid dat een hoge werkdruk tegengaat”, aldus de onderzoekers.

Moeten we minder gaan werken?

De coronapandemie zette al een vergrootglas op de werkcultuur en maakte de weg vrij voor experimenten met kortere werkweken en begrippen als quiet quitting. Dit onderzoek onderstreept opnieuw waarom het belangrijk is om grenzen te stellen aan je werk, zowel voor je mentale gezondheid (zoals blijkt uit onderzoek van CNV) als voor je brein.

Hoewel harde conclusies aan de hand van de wetenschappelijke inzichten nog uitblijven, lijkt het erop dat een stap terug doen op werkgebied de slimste stap is die je kunt zetten.

Vorige Volgende

Reacties