Wil je jong blijven? Ga dan vrijwilligerswerk doen

Vrijwilligerswerk: het is leuk, je helpt anderen én je wordt er gelukkiger door. Maar wist je ook dat een uurtje per week vrijwilligerswerk doen al kan bijdragen aan een langzamer verouderingsproces?

Dat blijkt uit een onderzoek van een universiteit in Washington, Amerika.

Langzamer ouder worden door vrijwilligerswerk

De onderzoekers vergeleken de zogeheten biologische leeftijd, hoe oud je cellen en weefsels zijn, met de daadwerkelijke kalenderleeftijd. Daarbij werden gegevens van 2605 Amerikanen van 62 jaar en ouder geanalyseerd. De deelnemers gaven zelf aan of en hoeveel ze vrijwillig werkten en hun biologische leeftijd werd vastgesteld met geavanceerde dna-tests.

Het viel de onderzoekers al snel op dat wie vrijwilligerswerk deed, biologisch gezien trager ouder werd dan wie dat niet deed. Vooral mensen die weinig (1 tot 49 uur per jaar) of juist veel vrijwilligerswerk deden (200 plus uur per jaar), lieten dit verschil zien.

Ook sporten houdt je jong Vrijwilligerswerk houdt je dus jong, maar dat is niet het enige dat dat doet. Uit nieuw onderzoek blijkt dat regelmatig sporten ook de biologische klok kan vertragen óf zelfs deels kan terugdraaien. Metro schreef er dit weekend nog een artikel over.

Maar hoe kan dit nu? Volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk doordat vrijwilligerswerk zorgt voor sociale contacten, beweging en een gevoel van zingeving. Deze factoren zijn eerder al afzonderlijk in verband gebracht met een betere gezondheid en langzamer verouderen. Voor werkende ouderen lijkt het extra voordeel kleiner, omdat zij vaak al voldoende sociale en fysieke prikkels krijgen.

De onderzoeksresultaten sluiten aan bij resultaten aan bij eerdere onderzoeken. Zoals het onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek naar vrijwilligerswerk uit 2020: uit dat onderzoek bleek dat vrijwilligers vaker gelukkig zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen.

Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden met een 7 of hoger, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers. Het aandeel dat zich ongelukkig voelt, was bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

Reacties