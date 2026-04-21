VN: Gaza heeft 71,4 miljard dollar nodig voor herstel

GAZ01 - 20010521 - JABALIA, GAZA STRIP, - : Palestinians sort through the remains of a factory destroyed by Israeli rockets 21 May 2001 in Jabalia on the northern outskirts of Gaza City. Israeli helicopters blasted missiles and machine gun fire at Palestinian factories and security buildings in the Gaza Strip wounding four people and damaging homes. EPA PHOTO AFPI/SCOTT NELSON/sen/lfb
ANP / EPA / Scott Nelson

De wederopbouw van Gaza zal de komende tien jaar 71,4 miljard dollar (circa 60,6 miljard euro) kosten. Dat is de conclusie van een definitieve „schade- en behoeftenanalyse” die de Verenigde Naties maandag publiceerden in samenwerking met de Europese Unie. Voor de eerste achttien maanden is al 26,3 miljard dollar nodig om essentiële diensten te herstellen, kritieke infrastructuur te heropbouwen en de economie op gang te brengen.

De materiële schade aan infrastructuur na 24 maanden oorlog bedraagt volgens de VN 35,2 miljard dollar. De economische en sociale verliezen komen daar nog eens bovenop: 22,7 miljard dollar. De zwaarst getroffen sectoren zijn huisvesting, zorg, onderwijs, handel en landbouw. Meer dan 371.000 woningen zijn verwoest of beschadigd, meer dan de helft van de ziekenhuizen is buiten gebruik en vrijwel alle scholen zijn vernield of zwaar beschadigd. De economie van Gaza kromp met 84 procent.

De menselijke tol is navenant. De oorlog heeft de menselijke ontwikkeling in Gaza met 77 jaar teruggeworpen, aldus het rapport. Ongeveer 1,9 miljoen mensen zijn ontheemd, veelal meerdere keren, en meer dan 60 procent van de bevolking heeft zijn huis verloren. Vrouwen, kinderen en mensen met een beperking dragen de zwaarste last.

ANP

