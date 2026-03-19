Jongeren beleggen volop, maar ‘laten letterlijk geld liggen’, dit is waarom

Jongeren zijn druk met geld. Van crypto tot beleggen en finfluencers: Gen Z en jonge millennials willen financieel vooruit. Maar opvallend genoeg laten ze één belangrijke kans liggen: hun pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van Proud Experts. Terwijl jongeren actief bezig zijn met hun financiële toekomst, blijft het pensioen vaak liggen. En dat terwijl er via werkgevers soms extra geld te halen valt.

Metro schreef eerder over deze coalitieplannen, die invloed hebben op de AOW-leeftijd.

Pensioen voelt als ‘voor later’

Volgens Annemarie Berns, algemeen directeur van Proud Experts, pensioenexpert, zit het probleem vooral in het beeld dat jongeren van het pensioen hebben: „Jongeren zien pensioen als een ver-van-mijn-bed-show. Ze denken: ik hoef daar nu nog niet mee bezig te zijn. Daar komt bij dat de manier waarop pensioenfondsen communiceren niet aansluit op deze generatie. Lange brieven en ingewikkelde online omgevingen maken het lastig om inzicht te krijgen.”

Ze vervolgt: „De communicatie is vrij traditioneel. Je krijgt een lange brief en ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Dat staat haaks op hoe jongeren wél informatie tot zich nemen: snel, visueel en via social media.”

Wel beleggen, maar pensioen laten liggen

Ironisch genoeg zijn jongeren juist steeds actiever bezig met geld. Online draait het veel om vermogen opbouwen en financiële vrijheid. Maar het pensioen hoort daar voor veel mensen niet automatisch bij. En dat is zonde, zegt Berns. Want juist daar valt winst te behalen.

„Ze komen niet in actie, terwijl ze bij hun werkgever vaak een pensioenpot hebben waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld hun risicoprofiel aanpassen. Wie jong is, kan vaak meer risico nemen en daarmee mogelijk meer rendement behalen. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Je kunt nu al aan de knoppen zitten en bepalen wat bij je past. Maar veel mensen halen er niet uit wat erin zit.”

Gebrek aan vertrouwen speelt mee

Volgens Berns speelt ook het imago van de pensioensector een rol. Die wordt vaak gezien als stoffig en ingewikkeld. „Er is een gebrek aan vertrouwen in het traditionele stelsel. Grote instanties voelen voor jongeren niet als iets waar ze zich in willen verdiepen.” Tegelijkertijd is de sector juist volop in beweging, onder meer door veranderingen in het pensioenstelsel. Die ontwikkeling ziet Berns als een kans om jongeren beter te bereiken.

Uit onderzoek van onder andere de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Maastricht, uitgevoerd in opdracht van Montae & Partners, blijkt bovendien dat jongeren hun financiële kennis vaak overschatten. Wie begeleiding krijgt, begrijpt pensioen beter en maakt bewustere keuzes. „Met één-op-één begeleiding zie je echt dat het begrip groeit.”

Volgens Berns ligt daar een belangrijke sleutel: alles rondom pensioen persoonlijker en toegankelijker maken.

Werkgever kan sleutelrol spelen

Om te voorkomen dat jongeren kansen mislopen, moet er volgens haar op meerdere fronten iets veranderen. Niet alleen de sector zelf, maar ook werkgevers kunnen een rol spelen.

„Werkgevers staan dicht bij hun medewerkers en worden vaak vertrouwd. Zij kunnen helpen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Daarnaast is het belangrijk om op vaste momenten stil te staan bij het pensioen, bijvoorbeeld bij grote levensgebeurtenissen, maar ook zo’n 15 jaar vóór de pensioendatum is het belangrijk om te kijken naar je persoonlijke situatie. Zeker als je misschien wat eerder met pensioen wil.”

De boodschap is duidelijk: wie nu niets doet, laat kansen liggen. En dat terwijl juist in de beginfase de grootste winst te behalen is.

