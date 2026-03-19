ECB verlaagt groeiverwachting eurozone, handhaaft rente

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de groeiverwachting voor de economie van de eurozone vanwege de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank in Frankfurt rekent voor dit jaar nu op een groei met 0,9 procent. In december werd nog een plus van 1,2 procent voorspeld. Voor 2027 rekent de ECB nu op een groei met 1,3 procent. Dat was eerder nog 1,4 procent.

Daarnaast wordt de rente onveranderd gelaten, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft daarmee op 2 procent.

De ECB zegt ook dat de inflatie hoger zal uitvallen, omdat de energieprijzen sterk zijn gestegen door het conflict in het Midden-Oosten. De centrale bank denkt dat de inflatie in het eurogebied dit jaar gemiddeld op 2,6 procent zal uitkomen. Hier werd eerder 1,9 procent verwacht. Voor volgend jaar voorziet de ECB een inflatie van gemiddeld 2 procent, tegen een eerder voorspelde 1,8 procent.

De bank heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. In februari bedroeg de inflatie in de eurozone 1,9 procent.

ANP

