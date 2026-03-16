Flinke belastingaanslag dreigt voor mensen met pensioenregeling

De tijd dringt voor tienduizenden bedrijven in het mkb die hun pensioenregeling nog niet hebben aangepast. Als ze dat niet op tijd doen, dreigt een flinke belastingaanslag voor honderdduizenden werknemers.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De nieuwe pensioenwet is op 1 juli 2023 ingegaan. Op 1 januari 2028 moeten de oude pensioenen zijn omgezet naar nieuwe pensioenen.

💶 Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel? In het nieuwe stelsel blijft iedereen pensioen opbouwen via een zogenoemde premieregeling. De premie wordt, in tegenstelling tot het oude stelsel, voor alle leeftijden gelijk. Dat geld wordt vervolgens belegd. Er wordt nog altijd collectief belegd, maar wel verdeeld over persoonlijke pensioenpotjes. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van je pensioen niet meer. Het pensioen is voortaan alle premie plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

De meeste werknemers zitten bij een pensioenfonds. Die zijn óf al overgestapt naar het nieuwe stelsel, óf hebben een datum voor de overstap geprikt. Maar zo’n 20 procent van de werknemers, die vooral werken in het mkb, hebben een pensioenregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling.

Zij moeten ook overstappen, maar bedrijven lijken daar nog niet mee bezig te zijn. Volgens het Verbond van Verzekeraars (VvV) zijn inmiddels zo’n 19.000 bedrijven overgestapt. Zo’n 36.000 bedrijven moeten de overstap nog maken.

Flinke belastingaanslag

Deskundigen waarschuwen dat het een groot probleem kan worden voor deelnemers aan de pensioenregeling. Dat zit zo: als het bedrijf niet tijdig overstapt, ziet de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon. En daar moet dus ook inkomstenbelasting over worden betaald. Plus rente, omdat er jarenlang geen belasting is betaald. Mogelijk moet een werknemer óók nog vermogensbelasting over het geld betalen. Ook bouw je geen pensioen meer op.

Normaal gesproken betaal je over pensioengeld pas inkomstenbelasting als je eenmaal met pensioen bent en het geld maandelijks wordt uitgekeerd. Voor werkgevers is het ook nadelig om de overstap niet tijdig te regelen, omdat de Belastingdienst hen kan beboeten.

Snel in actie komen

De deskundigen waarschuwen dat werkgevers snel in actie moeten komen, onder meer door de beperkte beschikbaarheid van gediplomeerde adviseurs. De adviseurs bekijken verschillende opties en adviseren over welke verzekeraar het beste aanbod heeft.

Veel bedrijven schuiven de overstap volgens de krant uit naar eind dit jaar, als een groot aantal contracten van werkgevers met verzekeraars aflopen. Maar dat kan volgens deskundigen te laat zijn. Niet alleen omdat er dan mogelijk niet genoeg adviseurs zijn, ook de verzekeraars kunnen dan mogelijk niet alles meer tijdig verwerken. Bovendien moet een eventuele ondernemingsraad ook instemmen met een nieuwe pensioenregeling.

