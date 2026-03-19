Mensen met hooikoorts opgelet: de komende dagen worden extra pittig (zo houd je het toch nog dragelijk)

Het zal mensen met hooikoorts niet zijn ontgaan dat het hooikoortsseizoen is begonnen. De komende dagen wordt het echter nog een tikkeltje erger. Met het zonnige en warme weer neemt de hoeveelheid pollen in de lucht in rap tempo toe – met alle gevolgen van dien.

Volgens pollenexpert Maurice Martens kunnen mensen met hooikoorts maar beter hun borst natmaken de komende dagen.

Flinke toename van pollen

„De verwachting is dat de hoeveelheid pollen de komende tijd flink kan toenemen”, zo laat hij weten aan RTL Nieuws. Vooral pollen van de hazelaar en de els waren volgens hem de afgelopen weken volop aanwezig en op dit moment komen daar ook nog soorten als de populier, es en taxus bij. „Op dit moment staan vooral de essen in bloei, en de volgende boomsoort die eraan komt is de berk.”

Het zijn met name de berken die ieder jaar weer voor veel overlast zorgen. „Ze bloeien nog niet volop, maar de katjes worden al dikker”, zo legt Martens uit. De katjes zijn de boosdoeners, dat zijn namelijk de smalle hangende bloemtrossen die pollen produceren. „Het duurt niet lang meer voordat ook deze bomen pollen gaan verspreiden.”

Verstoord ritme

Omdat we deze dagen volop van het zonnetje en warmere temperaturen kunnen genieten, neemt de hoeveelheid pollen in de lucht ook snel toe. „Opvallend dit jaar is dat veel boomsoorten tegelijk in bloei lijken te komen”, zegt Martens. „Normaal gesproken volgt de bloei elkaar netjes op: eerst de hazelaar, daarna de els, gevolgd door wilg en es, en pas later de berk.” De grote temperatuurverschillen van de laatste tijd hebben dat ritme verstoord, waardoor meerdere boomsoorten tegelijkertijd zijn gaan bloeien.

Advies voor mensen met hooikoorts

Om de situatie toch nog een beetje houdbaar voor jezelf te houden, adviseert Martens mensen met hooikoorts om hun buitenactiviteiten zoveel mogelijk vroeg in de ochtend te plannen. „Op zonnige dagen warmt de aarde in de ochtend op, waardoor de lucht begint te stijgen. Vanaf een uur of 10 ontstaan er turbulenties en wordt de lucht gemengd, waardoor pollen zich overal verspreiden. De concentratie in de lucht is daardoor in de middag vaak het hoogst.”

In de video hierboven zie je meer tips om om te gaan met hooikoorts.

