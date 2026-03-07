Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maurice (29) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als het even kan, vervroegd met pensioen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Maurice leerde al op jonge leeftijd de waarde van geld, en hoopt dat hij later vervroegd met pensioen kan.

Naam: Maurice (29)

Beroep: rechtskundig medewerker

Woonsituatie: koopwoning

Netto inkomen: 3200 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders moesten altijd goed op hun geld letten. Er was geen overdaad, dus er werd bewust naar uitgaven gekeken. Als kind krijg je dat toch onbewust mee. Niet zozeer in de vorm van zorgen, wel in de vorm van mentaliteit: eerst nadenken, dan uitgeven.

Zelf begon ik al jong met een krantenwijk. Voor 07.00 uur ’s ochtends moesten de kranten bezorgd zijn. Het verdiende weinig, maar het leerde me enorm veel. Die paar euro’s per week gaven me zelfstandigheid. Eindelijk kon ik zelf leuke dingen betalen. Dat gevoel – dat je je eigen geld verdient en dus ook zelf keuzes maakt – heeft me gevormd.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Geld was geen taboe, maar er werd wel realistisch over gesproken. Mijn ouders lieten zien dat je soms keuzes moet maken en niet alles vanzelfsprekend is. Daardoor ben ik zelf ook praktisch ingesteld geworden. Zelfs nu nog: als ik iets bestel, zoek ik standaard even een kortingscode of aanbieding. Dat ene minuutje extra moeite kan bij grotere aankopen echt veel schelen. Het is geen extreme zuinigheid, maar gewoon slim omgaan met wat je hebt.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij staat geld gelijk aan rust en vrijheid. Niet om luxe na te jagen, maar om keuzes te kunnen maken. Geld helpt ook om dingen uit handen te geven. Soms is een professional inschakelen duurder op korte termijn, maar uiteindelijk kan het juist goedkoper zijn. Je kunt niet overal verstand van hebben. Sterker nog, als je iets zelf doet en het gaat mis, lopen de kosten soms juist op.

Daarnaast geloof ik sterk in investeren: in energiebesparingen, in studie, in ontwikkeling. Dat soort uitgaven lijken groot, maar zorgen er vaak voor dat je later minder uitgeeft of meer verdient. Geld kan dus helpen om op lange termijn méér geld over te houden.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Die krantenwijk was het begin, toen merkte ik voor het eerst wat het betekent om zelf geld te verdienen. Tijdens mijn studie werd dat inzicht sterker. Ik werkte altijd naast mijn studie en spaarde structureel. Ik zag hoe kleine bedragen zich opstapelden. Dat was het moment waarop ik besefte dat hoe je met geld omgaat belangrijker is dan hoeveel je verdient.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Buiten mijn studie om niet, gelukkig.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut: een buffer is voor mij een basisvoorwaarde. Ik werk met vaste richtlijnen voor uitgaven en aparte reserveringen voor terugkerende kosten. Juist omdat ik weet hoe hard ik ervoor werk, wil ik bewust omgaan met wat ik uitgeef. Daarnaast kan zich altijd iets onverwachts voordoen, daar wil ik dan goed op voorbereid zijn.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Niet per se gelukkiger, maar het zou wel meer ruimte geven. Extra geld betekent dat je makkelijker keuzes kunt maken. Voor mij zou het bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ik samen met mijn partner vervroegd met pensioen kan, of minder hoef te werken. Dat idee van vrijheid spreekt me meer aan dan het bedrag zelf.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk dat je wel degelijk ‘genoeg’ kunt hebben. Op een bepaald punt voegt méér geld niet automatisch meer waarde toe. Als geld het hoofddoel wordt, verlies je balans. Voor mij is geld een middel om rust en toekomstmogelijkheden te creëren.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, daar ben ik het mee eens. Geld krijgt meer betekenis als het bijdraagt aan anderen – of dat nu binnen je gezin is of breder. Zo is een rondje in de kroeg kunnen geven als je weet dat anderen het tijdelijk lastig hebben, erg fijn.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt op zichzelf niet gelukkig. Voor mij zit geluk in relaties, gezondheid en voldoening halen uit mijn werk. Maar een tekort aan geld kan wel stress en onzekerheid veroorzaken. Geld zorgt ervoor dat mijn geluk niet overschaduwd wordt door financiële zorgen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor Geld maakt (niet) gelukkig Wil je ook (anoniem) meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Vorige Volgende

Reacties