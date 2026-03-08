Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Nynke (45): ‘Ik liet mijn partner mijn geldzaken regelen en keek nooit mee’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Nynke (45), die vijftien jaar lang haar financiën volledig uit handen gaf en daar een dure rekening voor kreeg. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Nynke (45): „In onze relatie hadden we allebei onze rol. Naast dat ik fulltime werkte, zorgde ik ook dat alles thuis goed bleef draaien. Mijn ex werkte ook en regelde daarnaast de financiën. Dat vond ik eigenlijk wel fijn, want ik had helemaal niks met cijfertjes. En daarnaast vertrouwde ik hem volledig.

Geldzaken uit handen gegeven

Mijn partner betaalde de rekeningen, deed de belastingaangifte, hield de bankzaken bij en regelde verzekeringen. Als er iets was, zei hij: ‘Komt goed, ik heb het al gedaan.’ En dat geloofde ik. Ik logde nauwelijks in op mijn bankrekening en had geen idee wat er precies binnenkwam of wat er uitging.

We waren al jaren samen. Waarom zou ik hem niet vertrouwen? We hadden nooit ruzie over geldzaken en ik dacht dat alles netjes liep. Ik kreeg geen aanmaningen en zag geen rode vlaggen. Dus ik stelde geen vragen.

Uit elkaar

Toen onze relatie stukliep, ging het vooral over emoties. Geld was het laatste waar ik mee bezig was. Tot ik, na de breuk, mijn eigen bankzaken weer moest regelen. Ik logde in, zette alles op een rijtje en schrok me kapot.

Er stonden schulden open waar ik niets van wist. Op míjn naam. In totaal ging het om ruim 11.000 euro. Leningen én betalingsachterstanden. Ik had helemaal nooit iets afgesloten, maar juridisch gezien was ik natuurlijk verantwoordelijk. Het stond op míjn naam. Hij had alles geregeld, maar ook alles laten ontsporen, dat bleek maar weer.

Afbetalen

Ik voelde me verraden, maar ook naïef. Hoe had ik dit zo kunnen laten gebeuren? Toch kon ik maar één ding doen: betalen. Stap voor stap ben ik alles gaan aflossen. Het duurde bijna twee jaar, maar inmiddels ben ik bijna klaar. Eindelijk!

Tegenwoordig regel ik alles zelf. Belastingen, verzekeringen en alles rondom mijn vaste lasten: ik weet tot op de cent nauwkeurig hoe duur iets is en hoeveel ik nog heb. Nog steeds vind ik al die cijfertjes niet leuk, maar mijn geldzaken uit handen geven? Nee, dat nooit meer.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „O nee… dit is een klassiek voorbeeld en het komt (helaas) vaker voor dan je denkt. In veel relaties zie je dat één partner de financiën regelt. Dat lijkt handig, zeker als je zelf niks met cijfers hebt, maar dit is precies het risico dat daaraan vastzit.

Doe het beheer van geldzaken altijd samen

Mijn belangrijkste advies: beheer je geldzaken altijd samen. Ook als je het niet leuk vindt. Maak er liever een vast moment van (bijvoorbeeld eens per maand) en neem samen de bankafschriften door. Wat komt er binnen? Waar gaat het geld naartoe? Welke automatische incasso’s lopen er? Zo zie je meteen of er abonnementen zijn die je niet gebruikt en kunt opzeggen, én je houdt grip op wat er gebeurt.

Meekijken is geen wantrouwen, het is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen financiële toekomst.

Voor Nynke komt dit inzicht helaas pas achteraf. Maar er is ook een belangrijk pluspunt: ze heeft haar schuld bijna afgelost en staat nu zelf aan het roer. Ze weet precies waar ze aan toe is en dat is goud waard.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

