Financiële fout: ‘Mijn vriend dacht dat ik iedere maand spaarde, maar ik gaf m’n geld uit aan impulsaankopen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Lotte (29), die samen met haar vriend een spaarplan maakte, maar zichzelf keer op keer liet verleiden door nieuwe schoenen, kleding en andere impulsaankopen. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Lotte (29): „Mijn vriend en ik hadden een duidelijk doel: we wilden een huis kopen. We spraken af om allebei elke maand minimaal allebei 500 euro opzij te zetten. Als we dat een jaar volhielden, zouden we samen een mooi startkapitaal van 12.000 euro hebben. Ik vond het enorm volwassen klinken.

De eerste misstap

Maar toen kwam de realiteit. De eerste maand ging het goed, de tweede ook nog wel, maar in maand drie begon ik te zwichten. Een vriendin had een prachtige jas gekocht en ik ‘moest’ ook iets nieuws. Een maand later kwamen er nieuwe sneakers uit die ik al weken op het oog had. En tja, dat etentje met vriendinnen kon ik natuurlijk ook niet overslaan. Al het geld gaf ik uit aan impulsaankopen.

Ik dacht steeds: ach, volgende maand stort ik wat extra om het in te halen. Maar dat gebeurde nooit. Elke maand vond ik wel een reden om het niet te doen. En die automatische overschrijving van mijn persoonlijke betaalrekening naar mijn spaarrekening? Die zette ik op een gegeven moment gewoon stop. Alleen tijdelijk, hield ik mezelf voor.

In paniek door impulsaankopen

Na een jaar zei mijn vriend dat hij eens wilde kijken hoe we ervoor stonden. Hij was enthousiast: ‘We hebben nu vast al een aardig bedrag bij elkaar gespaard, toch? Misschien kunnen we binnenkort eens met een makelaar praten.’ Ik voelde direct paniek. Ik wist dat ik bijna niets had gespaard en na mijn spaarrekening bekeken te hebben, zag ik 400 euro staan, in plaats van de beoogde 6000 euro.

Daarna probeerde ik nog iets te mompelen over onverwachte kosten en dat ik ‘even wat had moeten schuiven met geld’, maar hij had natuurlijk meteen door dat het niet klopte. Toen ik alles opbiechtte, was hij eerst stil. Niet boos, maar teleurgesteld. Dat was eigenlijk nog erger.

Nieuw spaarplan

Het voelde vreselijk om te moeten toegeven dat ik niet had gedaan wat ik beloofd had. Vooral omdat het niet aan noodsituaties lag, maar aan domme impulsaankopen: kleding, make-up en etentjes.

We besloten uiteindelijk een nieuw spaarplan te maken, maar deze keer met een gezamenlijke rekening waar we allebei inzage in hebben. Want mijn vriend, die vertrouwde mij natuurlijk niet meer.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Oei, dat is inderdaad even door een zure appel heen bijten. Maar weet je? Het allerbelangrijkste heb je al gedaan: je vertelde eerlijk wat er aan de hand was. Dat is stap één naar financiële rust én vertrouwen.

Een gezamenlijke spaarrekening is in jullie situatie een slimme zet. Niet om elkaar te controleren, maar om samen zichtbaar te maken wat er binnenkomt en wat er wordt weggezet. Zo blijft het niet meer ‘jouw taak’ alleen, maar wordt sparen echt een team effort.

En nu even praktisch: hoe kom je weer op niveau?

Verkoop wat je toch niet gebruikt

Ga eens kritisch door je kast: hoeveel kledingstukken draag je al maanden niet? Zet ze op Vinted. Zo creëer je ruimte in huis én kun je de opbrengst rechtstreeks naar de spaarrekening sturen. Het voelt meteen als een eerste herstelactie richting je vriend. Geef jezelf een ‘speelgeld’-budget

Je hoeft jezelf niets te ontzeggen, maar je moet wél een grens stellen. Kies een vast bedrag per maand dat je mag besteden aan etentjes, kleding en impulsaankopen. Op is op. Als je budget op is, plan je dingen gewoon in de volgende maand. Zo hou je controle, maar ook plezier. Automatiseer… en laat de automatische overschrijving vooral wél staan

Automatisch sparen werkt, maar alleen als je het niet telkens stopzet. Een trucje dat helpt: laat het bedrag meteen na je salaris wegschrijven, zodat je het niet eens ‘ziet’. Maak het sparen leuk en zichtbaar

Stel samen een tussen-doel voor over drie maanden. Hoe sneller je positieve resultaten ziet, hoe groter de motivatie.

Zo wordt dit niet alleen een financiële fout, maar ook jullie gezamenlijke comeback-verhaal.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

