Financiële fout: ‘Een gezamenlijke spaarrekening met mijn partner leek handig, tot we uit elkaar gingen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Noor (30), die samen met haar vriend begon te sparen en met lege handen achterbleef na de breuk. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Noor (30): „We woonden al twee jaar samen en alles voelde stabiel. We hadden het vaak over de toekomst: samen op reis, misschien een huis kopen en daarna trouwen. Dus toen mijn vriend voorstelde om een gezamenlijke spaarrekening te openen, vond ik dat eigenlijk logisch. ‘Dan kunnen we allebei elke maand wat storten en zo bouwen we samen aan iets moois’, zei hij. En ik was het daar helemaal mee eens.

Gezellig sparen

De eerste maanden voelde het goed. We maakten grapjes over ons ‘toekomstpotje’ en spaarden voor een lange reis naar Japan. Ik zette trouw elke maand 250 euro op de rekening, soms zelfs meer als ik een extraatje kreeg. Hij stortte meestal rond de 100 euro, soms wat minder. Maar daar maakte ik geen punt van. Het ging om het idee van samen sparen.

Een ruim jaar na het openen van die spaarrekening werd de sfeer thuis anders. We kregen kleine ruzies, irritaties en we groeiden een beetje uit elkaar. En toen kwam de klap: hij wilde ermee stoppen. Ineens, zonder uitleg. Het voelde alsof de grond onder me wegzakte. Hij verhuisde binnen een paar weken uit ons appartement.

Bedrag spaarrekening overgemaakt naar privérekening

Ik dacht nog: gelukkig staat dat spaargeld er, we kunnen het gewoon netjes verdelen. Maar toen ik inlogde op de rekening, schrok ik me rot. De spaarrekening was bijna leeg. Terwijl er vlak daarvoor nog ruim 4000 euro opstond. Mijn eerste gedachte: dit moet een fout zijn. Maar toen zag ik de afschrijving. Alles was in één keer overgemaakt naar zijn privérekening.

Ik stuurde hem berichten, belde hem en vroeg wat er aan de hand was. Eerst reageerde hij niet. Daarna kreeg ik een droog appje terug: ‘Ik heb ook genoeg bijgedragen en ik heb het nu harder nodig dan jij.’ En dat was het. Geen gesprek, geen excuses, niets. Hij vond blijkbaar dat hij er recht op had.

Formeel niets afgesproken

Formeel hadden we niets afgesproken. Geen contract, geen verdeling op papier. Het was gewoon ‘ons’ geld. Ik heb nog overwogen om naar een jurist te stappen, maar daar had ik geen energie meer voor. Ik voelde me gebruikt. Alsof het hele sparen iets was geweest dat alleen voor hem gunstig uitpakte.

Het pijnlijkste was niet het geld, maar dat iets wat bedoeld was als symbool van onze gezamenlijke toekomst, ineens een bron van wantrouwen werd. De spaarrekening bestaat nog steeds. Er staat nu 0 euro op. En ik log er soms nog op in. Waarom weet ik niet. Misschien om mezelf eraan te herinneren om nooit meer zo naïef te zijn.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Als je verliefd bent en alles leuk is, sta je niet altijd stil bij wat er gebeurt met je (spaar)geld als het onverhoopt misgaat. Noor is hier overigens niet alleen in: zo heeft bijvoorbeeld driekwart van de stellen niet eens afgesproken over wat er met een koopwoning gebeurt bij een scheiding. Toch is het slim om realistisch te blijven en die roze bril even af te zetten als het gaat om geld.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een ‘en/en-rekening’, om te voorkomen dat één iemand zomaar al het geld weghaalt. Beide rekeninghouders moeten namelijk akkoord gaan met een geldopname. In het geval van Noor lijkt het erop dat zij en haar ex-partner een ‘en/of-rekening’ hadden, waarbij één van de rekeninghouders zonder toestemming van de ander geld kan opnemen.

Bij gezamenlijke rekeningen is het in Nederland zo dat het geld dat je zelf op de rekening stort, in principe ook tot jouw vermogen blijft behoren – tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. In het voorbeeld van Noor zou ze dus recht kunnen hebben op haar deel van het geld op de rekening. Of en in hoeverre Noor dat geld zou kunnen terugvorderen, hangt af van de specifieke omstandigheden en het beschikbare bewijs. In dit geval is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Sowieso is het altijd slim om vooraf bepaalde zaken vast te leggen, bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Daar kun je ook in laten opnemen dat het geld op de gezamenlijke rekening (en toekomstige stortingen) gemeenschappelijk is of juist volgens een andere verdeelsleutel verdeeld moet worden. Zo blijf je aan het einde van je relatie in ieder geval financieel niet met de brokken zitten.”

