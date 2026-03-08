Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Media: overeenstemming over nieuwe hoogste leider Iran

A Shiite Muslim man hold a poster of the late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, assassinated in a US- Israeli attack on Tehran, and a set of prayer beads during a rally in Tahrir Square, in the Baghdad on March 6, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, killing Iran's supreme leader and top military leaders, prompting authorities to retaliate with strikes on Israel and across the Gulf. Fresh strikes rocked Iran and Lebanon on March 6, as Israel and the United States stepped up their attacks in the sprawling Middle East war, with powerful explosions shattering the skies of Tehran. Murtaja LATEEF / AFP
ANP / AFP / Murtaja Lateef

De raad die de hoogste leider van Iran aanwijst, is het in meerderheid eens over de opvolger van de gedode ayatollah Ali Khamenei. Wel moeten nog „enige obstakels” weggenomen worden voordat alles officieel is, zegt ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri van de Raad van Experts volgens persbureau Mehr.

De obstakels hebben volgens Mirbaqeri vooral te maken met de procedure. Volgens berichten is men het in de raad niet helemaal eens over de manier waarop een officieel besluit genomen kan worden. De vraag zou zijn of de leden fysiek moeten samenkomen, of dat dat niet per se nodig is.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties