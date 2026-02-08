Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Yade (34): ‘Ik kocht een huis zonder bouwkundige keuring en betaal nu de prijs’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Yade (34), die dankzij een erfenis een huis kocht en dacht dat een bouwkundige keuring overbodig was. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Yade (34): „Een jaar geleden kreeg ik een erfenis waarmee ik een huis kon kopen, zonder hypotheek. Geen bank en geen hoge maandlasten: het voelde als vrijheid. Toen ik een woning uit de jaren 70 tegenkwam, twijfelde ik geen moment.

Geen bouwkundige keuring

Omdat ik geen hypotheek nodig had, was er ook niemand die een bouwkundige keuring verplicht stelde. De aankoopmakelaar noemde het nog wel, maar ik wuifde het weg. Het huis zag er prima uit en stond er al decennia. Bovendien dacht ik: dat geld kan ik beter gebruiken voor de inrichting.

Na de sleuteloverdracht zette ik een paar verhuisdozen neer en vertrok ik vrijwel direct naar het buitenland voor mijn werk. Vier maanden lang deed ik eigenlijk niets met het huis. Ik was niet in Nederland, dus het kwam er gewoon niet van.

De eerste schrik

Pas toen ik na die vier maanden echt aan de slag wilde gaan met muren verven en ik een nieuwe vloer wilde uitzoeken, begon ik dingen te zien. Kozijnen op zolder die niet helemaal goed aanvoelden en een vloer die meebewoog. In de berging hing ook een muffe geur die niet wegging, hoe vaak ik ook luchtte.

Een aannemer bevestigde mijn vermoeden: houtrot in meerdere kozijnen, verrotte balken onder de vloer, een dak dat eigenlijk al over de datum was en een elektrische installatie die niet meer voldeed aan de huidige veiligheidseisen. Dingen die standaard in een bouwkundige keuring worden meegenomen en die ik dus nooit had laten controleren.

Oplopende rekening

De rekening liep al snel op door al die reparaties. Elke keer kwam er nog wel iets bij. Inmiddels ben ik al ruim 30.000 euro verder en ben ik er nog niet. Mijn erfenis én eigen spaargeld is inmiddels bijna op, maar mijn huis is allesbehalve goed en af. Het voelt extra zuur, omdat ik dacht dat ik het slim had aangepakt. Niet dus.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Een huis kopen is een grote stap. Een stap die groter kan lijken met hypotheek, maar ook (of juist!) zonder hypotheek groot is. Het is dus belangrijk dat je daarin niet over één nacht ijs gaat, ook als er geen geldverstrekker is die bepaalde eisen stelt. Zoals Yade laat zien: iets over het hoofd zien kan behoorlijk duur uitpakken.

Zeker bij oudere woningen – denk aan huizen van 40 jaar of ouder – is de kans op verborgen gebreken reëel. Als er weinig onderhoud is gepleegd, kan achter een ogenschijnlijk prima huis een hele kostenpost schuilgaan. Dan is het geen overbodige luxe om met een expert te kijken naar de staat van bijvoorbeeld het dak, de constructie, leidingwerk of elektra. Een bouwkundige keuring kost een paar honderd euro, maar geeft wél meer duidelijkheid.

Hoe voorkom je een miskoop op de huizenmarkt?

1. Check de leeftijd én onderhoudsgeschiedenis van het huis

Geen enkel huis is perfect, maar oudere huizen vragen om extra aandacht. Is het dak ooit vervangen? Zijn de kozijnen onderhouden? Wat is er gedaan aan isolatie of elektra? Laat je niet verblinden door een mooie inrichting of een strak likje verf; kijk (of laat kijken) naar de basis.

2. Geen ervaring met huizen kopen? Neem iemand mee die die ervaring wél heeft

Je hoeft niet per se een bouwkundige keuring te laten uitvoeren als je daar bewust niet voor kiest, maar zorg in ieder geval voor een kritische tweede blik. Rotte kozijnen kun je vaak wél zien en ook een muffe lucht is – voor iemand die weet waar hij op moet letten – een red flag.

3. Houd financiële ruimte voor tegenvallers

Ook als je zonder hypotheek koopt, betekent dat niet dat je je volledige budget moet inzetten. Oudere woningen verrassen je zelden in positieve zin. Reken op 5-10 procent van de koopsom als buffer voor onvoorziene kosten. Dan val je niet direct in een financieel gat als er iets tegenzit.

Je hoeft niet overal een keuring op los te laten, maar je moet wél weten wat je koopt. Want een huis is geen impulsaankoop; het is een flinke investering met structurele impact. Weet wat je doet, of laat het dubbelchecken door iemand die er verstand van heeft.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

