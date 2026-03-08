Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Premier Jetten bij Zelensky, ruzie met Orbán hoog op agenda

Minister-president Rob Jetten is zondag in Oekraïne. De hoogoplopende ruzie die dat land heeft met EU-lidstaat Hongarije is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen voor Jetten in zijn overleg met president Volodymyr Zelensky, zei de premier in de trein naar Kyiv.

Voor Jetten is het zijn tweede buitenlandse reis, na Brussel. Door zo snel na zijn aantreden te gaan, wil hij onderstrepen dat het nieuwe kabinet de nauwe samenwerking wil voortzetten. Vorig weekend waren ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Defensie) ook al in Kyiv.

Het conflict tussen Hongarije en Oekraïne escaleerde de afgelopen maand. Oorzaak is een ruzie over de Droezjba-pijpleiding die Hongarije van goedkope Russische olie voorziet. Volgens Oekraïne is de pijpleiding beschadigd door een Russische aanval, maar de Hongaren denken dat de olie expres wordt tegengehouden.

‘Kalmeren’

De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeert een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne zolang de olietoevoer niet wordt hersteld. Het leidde tot een dreigement van Zelensky aan het adres van Orbán. Dat viel slecht bij de Europese Commissie, die het dreigement „onaanvaardbaar” noemde.

Beide kanten hebben zich „vrij stevig uitgelaten”, aldus Jetten, waarbij volgens hem binnenlandse politiek ook een rol speelt. Volgende maand zijn er verkiezingen in Hongarije en Orbán staat achter in de peilingen. Maar het moet „kalmeren”, want de lening van 90 miljard is „cruciaal” voor Oekraïne. Hij wil met Zelensky overleggen hoe uit deze impasse te komen.

