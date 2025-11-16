Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Mijn ouders hadden een spaarrekening voor mij, die ik zodra het kon helemaal leeghaalde’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Regina (25), die op haar 18e opeens een flink bedrag op haar rekening kreeg, maar het in korte tijd volledig had uitgegeven. Jasper Berkhout van spaarplatform Raisin geeft tips.

Regina (25): „Mijn ouders hadden vanaf mijn geboorte elke maand 100 euro opzijgezet op een spaarrekening. Ze wilden me een goede start geven voor later: een auto, studie of misschien iets voor bij mijn eerste huis. Toen ik 18 werd, kreeg ik opeens zeggenschap over een spaarrekening met een mooi bedrag daarop. Mijn ouders hadden zelf 21.600 euro voor mij gespaard en daar kwamen nog giften van mijn opa’s en oma’s bij. Zo had ik in één keer een spaarrekening met daarop ongeveer 25.000 euro. Een enorm bedrag, vooral voor iemand van 18 jaar.

De verleiding van vrijheid

Mijn ouders hadden me nog nadrukkelijk gevraagd om er volwassen mee om te gaan, er verstandig over na te denken en niet alles in één keer uit te geven. Maar ja… ik was net 18, voelde me volwassen en had mijn hele leven nog nooit zoveel geld bij elkaar gezien. Het eerste wat ik deed? Uitgaan met vriendinnen, shoppen voor kleding, schoenen en gadgets, alles wat ik ooit had gewild, maar nooit had gekocht.

Elke week leek er wel iets nieuws te zijn: een feestje, een weekendje weg of een nieuwe tas die ik echt nodig had. En voor ik het wist, was het grootste deel van mijn geld verdwenen. Het voelde heerlijk op dat moment: vrijheid, plezier en geen regels. Maar achteraf realiseerde ik me hoe naïef en roekeloos ik was.

Startkapitaal opgebrand

Nu ben ik 25 en wil ik mijn eerste huis kopen. Maar die 25.000 euro? Die is helemaal weg. Er staat bijna niets meer op mijn spaarrekening. Alles wat ooit bedoeld was als startkapitaal voor iets groters, heb ik opgebrand. Ik had kunnen sparen, beleggen, of iets verstandigs doen, maar ik koos voor plezier en impulsaankopen. Het voelt alsof ik mezelf een enorme achterstand heb bezorgd. Nu probeer ik alles opnieuw op te bouwen, maar het voelt als een lange weg.”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Als je 18 wordt, denk je vaak dat je het allemaal wel weet. De wet ziet je ook zo: je mag stemmen, alcohol drinken en autorijden. Toch is volwassen zijn meer dan dat. Bij geldzaken speelt ook je brein een rol. Het deel dat zorgt voor impulsbeheersing, de prefrontale cortex, blijft zich bijvoorbeeld nog jaren ontwikkelen nadat je 18 bent. Dat betekent dat omgaan met een groot geldbedrag lastiger kan zijn dan je denkt, hoe verstandig je jezelf ook vindt.

Dat bleek ook uit de ervaring van Regina. Ze kreeg op haar 18e een groot bedrag, dat in korte tijd verdween aan dingen die toen belangrijk leken. Achteraf beseft ze dat haar brein nog niet klaar was voor zulke financiële verantwoordelijkheid. Volgens veel psychologen is dat ook niet vreemd: pas rond je 25ste is dat hersendeel echt ‘volwassen’.

Leren omgaan met geld

Het helpt daarom als jongeren al op jongere leeftijd leren omgaan met geld. Denk aan zakgeld, kleine spaardoelen of eigen keuzes maken over uitgaven. Zo wennen ze in stappen aan de vrijheid die geld met zich meebrengt.

Sommige ouders kiezen er daarnaast voor om spaargeld niet in één keer vrij te geven bij 18 jaar, maar in delen, of via een rekening met beperkt beheer. In 2025 mogen ouders hun kind tot 6713 euro belastingvrij schenken; het exacte bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst. Ook bestaan er constructies waarbij je schenkt onder voorwaarden of met gespreide toegang. Voor zulke mogelijkheden kun je je het best laten informeren bij een bank of notaris.

Regina baalt van haar verdwenen spaargeld – en dat is begrijpelijk. Maar ze is ook realistischer gaan kijken naar haar eigen gedrag en keuzes. Met meer financiële zelfkennis, een duidelijker onderscheid tussen behoeften en verleidingen, en wat discipline, kan ze opnieuw beginnen. En met 25 jaar ligt het volwassen leven gelukkig nog grotendeels voor haar. Veel mensen doen over dit soort lessen een stuk langer.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

