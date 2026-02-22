Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Hans (33): ‘Mijn vriendin en ik kochten samen een huis, maar mijn schoonvader bepaalde de voorwaarden’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Hans (33), die samen met zijn vriendin een huis kocht, maar zichzelf daarmee volledig klem zette. Jasper Berkhout van spaarplatform Raisin geeft tips.

Hans (33): „Toen we een paar jaar samen waren, besloten mijn vriendin en ik samen een huis te kopen. We hadden alles netjes besproken: hoe we het zouden financieren en welke afspraken we onderling zouden maken. Ik dacht echt dat we er samen in stonden.

Zonder voorbehoud van financiering

We vonden uiteindelijk een, voor ons, perfect huis. We besloten een bod te doen zonder voorbehoud van financiering. We hadden immers goede afspraken gemaakt en ik vertrouwde erop dat alles zou lukken.

Niet lang daarna veranderde alles. Haar vader dook ineens overal bovenop. Tot dat moment had ik hem nauwelijks gezien, maar ineens bepaalde hij alles. Toen werd ook duidelijk waarom: haar familie beschikte over een enorm familiekapitaal, op Quote 500-niveau, door de verkoop van een bedrijf. Mijn vriendin had zelf nauwelijks financiële zelfstandigheid. Alles liep via haar vader.

Niets meer te zeggen

Beslissingen die wij samen hadden gemaakt, werden eenzijdig aangepast. Ik moest maar akkoord gaan. Terugkrabbelen kon niet meer: we hadden zonder voorbehoud geboden. De druk was enorm. Ik was bang om mijn vriendin te verliezen en voelde me klemgezet.

In het samenlevingscontract kwamen bepalingen terecht die ik nu bizar vind. Als mijn vriendin de relatie wilde beëindigen, moest ik binnen vijf dagen het huis verlaten. Ik moest haar verplicht opnemen in mijn testament, wat ik uiteraard ook wilde, maar zij mocht géén testament maken. De reden? Ze waren bang dat ik een financieel motief zou hebben om haar iets aan te doen. Daarom mochten we ook geen levensverzekering afsluiten.

Een extra ‘cadeautje’ van schoonvader

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was: we hadden samen afgesproken een nieuwe overkapping met een fitnessruimte te renoveren en betalen. Maar plotseling kreeg ik te horen dat haar vader wilde dat er een hele nieuwe overkapping zou komen en dat zij dat zouden betalen.

Erg aardig, maar ik zat daar totaal niet op te wachten, vooral niet omdat het eenzijdig werd opgelegd zonder overleg. Toen ik dat aangaf, werd ik gezien als een ondankbare hond. Dus ja, hoe doe je het dan goed?

Van kwaad tot erger

Uiteindelijk ging het van kwaad tot erger en heb ik zelf besloten te vertrekken. Maar dat betekende ook: binnen vijf werkdagen mijn huis uit, zonder alternatief.

Ik moest razendsnel een nieuwe woning kopen en fors overbieden. Gelukkig zit ik in de vastgoedwereld, kende ik de markt goed en vond ik snel iets, maar goedkoop was het niet. Alles bij elkaar heeft dit avontuur me zo’n 50.000 euro gekost.”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Het verhaal van Hans is pijnlijk herkenbaar. Veel stellen onderschatten hoe ingrijpend een gezamenlijke woning is, juist omdat de eerste stap gezet wordt vanuit een liefde die onvoorwaardelijk lijkt. Het verhaal van Hans is ook niet uniek: uit onderzoek van het Nibud uit 2019 blijkt bijvoorbeeld dat 43 procent van de stellen geen duidelijke financiële afspraken maakt.

Balans verschuift ongemerkt

In dit geval veranderde niet alleen de situatie, maar ook de machtsverhoudingen. Zodra er familiekapitaal in beeld komt, verschuift die balans vaak ongemerkt. En dat gebeurt zeer regelmatig. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening rapporteerde vorig jaar dat 31 procent van de starters financiële steun krijgt van (schoon)ouders. Natuurlijk is die steun meestal goed bedoeld. Maar zoals met geldzaken vaak het geval is, kan dat ook invloed met zich meebrengen. Expliciet en impliciet.

Wat hier extra schrijnend is, is dat Hans formeel mede-eigenaar was, maar feitelijk nauwelijks zeggenschap had. Dat zien we vaker: juridisch lijkt alles gelijk verdeeld, terwijl de voorwaarden een heel ander verhaal vertellen. Regelmatig wordt een samenlevingscontract achteraf als onvoldoende begrepen ervaren door één van de partners.

Gelijkwaardigheid

Daarom is het zo belangrijk om vooraf stil te staan bij gelijkwaardigheid. Niet alleen in inkomen, maar in beslissingsmacht. Als één partner financieel afhankelijk is van zijn of haar ouders, moet dat open besproken én vastgelegd worden met onafhankelijke adviseurs. Niet om wantrouwen te creëren, maar om toekomstige druk en scheve verhoudingen te voorkomen.

Het uiteindelijke verlies van 50.000 euro is aanzienlijk. Maar de werkelijke schade voor Hans reikt waarschijnlijk verder: langdurige stress, het wegvallen van financiële zekerheid en uiteindelijk ook het verlies van een relatie. Financiële afspraken maken is geen uiting van wantrouwen binnen een relatie. Integendeel, het kan juist bijdragen aan het behoud van wederzijds respect en balans. Duidelijke grenzen en juridische bescherming creëren de ruimte om binnen een relatie op een gelijkwaardig speelveld met conflicten, over geld of andere dingen, om te gaan.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaar- en beleggingsplatform Raisin. Via het platform kunnen spaarders onbeperkt gratis spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes en kiezen uit vijf kant-en-klare beleggingsportefeuilles.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Meld je aan voor Financiële fout Wil je ook (anoniem) meedoen aan Financiële Fout van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties