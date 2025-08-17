Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Tim (34) zag zijn relatie stranden nadat hij hielp met het afbetalen van de studieschuld van zijn ex. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Tim (34): „Toen ik mijn vriendin ontmoette, vertelde ze me al snel over haar flinke studieschuld. Ze had moeite om de maandlasten rond te krijgen en voelde zich soms wanhopig. Omdat ik van haar hield, bood ik aan om mee te helpen. Ik wilde gewoon iets voor haar betekenen.

Samen de studieschuld aanpakken

We spraken af dat ik tijdelijk een deel van haar maandlasten zou overnemen, zodat ze zich kon richten op haar werk en een betere baan kon vinden. Maand na maand betaalde ik mee aan haar studieschuld, soms meer dan ik eigenlijk kon missen. Toch zeurde ik niet; het voelde als een investering in onze toekomst.

Na anderhalf jaar hard werken, was haar studieschuld eindelijk afgelost. Een mijlpaal waar we samen trots op konden zijn, maar ik merkte dat de dynamiek veranderde. Ze leek afstandelijker te worden.

Harde klap

Toen ze me vertelde dat ze met onze relatie wilde stoppen, kwam dat als een harde klap. Ik begreep er niets van. ‘Waarom?’ vroeg ik. Het bleek dat ze al een tijd nadacht over een nieuwe start, zonder mij. Ik voelde me misbruikt.

Ik had haar enorm geholpen, maar geen duidelijke afspraken gemaakt over wat er zou gebeuren als het eenmaal financieel beter ging. Achteraf besef ik dat ik beter had moeten nadenken over mijn grenzen en verwachtingen. Liefde is geen lening en hulp is geen garantie voor blijvende liefde. Dat heb ik gemerkt. Ik ben er nog steeds helemaal kapot van.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Je geeft uit liefde, maar blijft achter met verdriet en een lege bankrekening. Wat Tim meemaakte, laat zien hoe ingewikkeld het wordt als geld en liefde door elkaar lopen, zonder duidelijke afspraken. We denken vaak dat zulke afspraken niet passen bij vertrouwen of romantiek, maar juist in relaties wil je weten waar je aan toe bent. Ook als het over geld gaat.

Je kunt een financiële kater na een relatiebreuk nooit helemaal voorkomen, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om beter voor jezelf te zorgen.

1. Je hoeft niet te betalen om er voor de ander te zijn

Als je partner financiële stress heeft, zijn er ook andere manieren om te helpen. Luisteren, meedenken, samen structuur aanbrengen. Merk je dat je dat lastig vindt? Vraag je af of je (financieel) wilt helpen vanuit verbinding of om grip te houden op de relatie. Tim dacht ‘onvoorwaardelijk’ te geven, maar merkte later dat hij hier toch verwachtingen bij had.

2. Maak afspraken, juist als je om elkaar geeft

Duidelijkheid geeft rust, voor beide kanten. Bespreek: wat betekent deze hulp? En wat als de relatie stopt? Als je het niet oké zou vinden om dit bedrag te geven als je uit elkaar zou gaan, dan moet je er nu een andere afspraak over maken. Die duidelijkheid is fijn voor beide partijen.

3. Blijf checken of het nog goed voelt

Tim betaalde meer dan hij kon missen. En dat gebeurt vaker. Maar als jij structureel over je grens gaat, groeit de ongelijkheid in je relatie en dat ga je vroeg of laat voelen. Geven is niet fout, maar geef nooit zoveel dat je je zelf verliest. Financiële zelfzorg is de basis voor gezonde relaties.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

