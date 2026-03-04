Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vijf fouten in de Belastingaangifte 2025 waardoor je geld misloopt

Het belastingseizoen is geopend, tijd om je Belastingaangifte 2025 in te dienen. Ook al staat de aangifte van je inkomstenbelasting misschien al vooraf ingevuld, wees behoed voor deze vijf fouten waardoor je geld misloopt.

Als je de Belastingaangifte 2025 nog moet invullen, dan is het eerst zaak om deze documenten op een rij te hebben. Meer dan je wellicht zal denken. Die kunnen je net even wat extra geld opleveren. Check vervolgens even deze valkuilen.

Sinds 1 maart 2026 kun je de Belastingaangifte 2025 indienen. Hoe eerder je dat doet, des te eerder je geld terugkrijgt (of moet terugbetalen). Maar te veel haast is nooit goed. Onze collega’s van Manners vroegen belastingexpert Anne Bon van de BelastingBespaarders naar de grootste valkuilen dan wel fouten in je aangifte inkomstenbelasting.

Fout 1: ingevulde gegevens niet controleren

We peperen het er nog maar eens in: controleer de vooraf ingevulde gegevens. De Belastingdienst vult veel gegevens automatisch in, maar er worden ook fouten gemaakt. Daarom is het belangrijk om zelf je gegevens te controleren, zodat je niet onnodig te veel belasting betaalt.

„Ook al zijn de gegevens vooraf ingevuld, als er fouten staan in de verstuurde aangifte, is dat de verantwoordelijkheid van degene die de aangifte indient”, zegt belastingexpert Anne Bon van de BelastingBespaarders tegen Manners. Dus verzamel je documenten en neem niet alles klakkeloos over.

Fout 2: aftrekposten vergeten

Niet alleen je hypotheekrente is aftrekbaar, ook veel andere aftrekposten kunnen geld opleveren. Uit data van de Belastingdienst blijkt dat honderdduizenden mensen dit simpelweg niet weten of vergeten. Zo kun je specifieke zorgkosten, studiekosten of giften aftrekken. Lees in dit overzicht de regels omtrent alle aftrekposten voor je Belastingaangifte 2025.

Fout 3: onjuiste WOZ-waarde

Grote kans dat je jouw WOZ-beschikking dit jaar al hebt ontvangen. De beschikking die je in 2026 ontvangt, gaat over het jaar 2025. Een logische gedachte is dat je de WOZ-waarde over 2025 gebruikt voor je belastingaangifte 2025. Maar juist daar worden fouten gemaakt: voor je belastingaangifte over het fiscaal jaar 2025 mag je de WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2024 gebruiken.

Omdat de WOZ-waarde in veel gevallen stijgt, is het zonde als je de WOZ-waarde van een jaar later gebruikt in je aangifte inkomstenbelasting. Kortom: voor de Belastingaangifte 2025 gebruik je de WOZ-beschikking die je hebt ontvangen in 2025, met als peildatum 1 januari 2024. Scheelt zomaar honderden tot duizenden euro’s.

Fout 4: te laat aangifte doen

Vraag je geen uitstel aan voor de aangifte inkomstenbelasting? Dan heb je tot 1 mei 2026 de tijd om je Belastingaangifte 2025 in te dienen. Ben je te laat? Dan krijg je één keer een herinnering en wordt er een boete opgelegd. „Die boete is makkelijk te voorkomen”, benadrukt Bon. „Lukt het niet om de deadline van 1 mei te halen? Dan kun je uitstel aanvragen en wordt er geen boete opgelegd”, legt ze uit. De eerste verzuimboete is 469 euro, die bij herhaling kan oplopen tot 6709 euro, al moet je het dan wel heel bont maken. Na een herinnering/aanmaning moet de aangifte binnen 10 werkdagen binnen zijn om een boete te voorkomen.

Fout 5: niet gebruik maken van fiscaal partnerschap

Veel Nederlanders vergeten dat ze geld kunnen terugverdienen als fiscaal partner. Bijvoorbeeld door slimme vermogensverdeling, verdeling van de aftrekposten en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vorig jaar lieten onze collega’s van Manners al zien hoe je 2900 euro ‘verdient’ als fiscaal partner. Voor je Belastingaangifte 2025 zijn de regels nagenoeg hetzelfde, op wat details na. Lees hier alle voorwaarden omtrent Fiscaal Partnerschap

