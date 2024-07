Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ben je productief op je werk na een slechte nacht slaap

Heb je slecht geslapen vannacht? Het gebeurt iedereen weleens. Maar hoe zorg je ervoor dat je alsnog productief en energiek bent op je werk? Metro geeft je tips.

In de zomer zijn er veel redenen waarom het niet altijd lukt om een goede nacht slaap te pakken. Plaknachten zijn bijvoorbeeld niet fijn, de zon gaat laat onder en vroeg weer op en de EK-wedstrijden die je wil volgen, duren tot laat in de avond. Het grote nadeel: na een slechte nacht word je gewoon op je werk verwacht.

Verkies water boven koffie

Wie moe is, grijpt automatisch naar cafeïne. Je drinkt een paar koppen koffie extra of trekt een blikje energiedrank open. Dat is niet slim, want te veel cafeïne gaat tegen je werken. Voorkom dat je meer koffie drinkt dan normaal. Experts raden aan om je koffie-inname te beperken tot twee mokken. En drink het niet na vier uur ‘s middags. Drink je te veel cafeïne, dan word je nerveus en prikkelbaar. Het is verstandiger om een glas water te drinken. In de nacht verlies je namelijk veel vocht, vooral wanneer je onrustig geslapen hebt.

De start van de dag is belangrijk, helemaal als je een slechte nacht hebt gehad. Verwen jezelf met een voedzaam ontbijt dat rijk aan eiwitten is. Denk bijvoorbeeld aan Griekse yoghurt met noten en een ei ernaast. Gedurende de dag is het verstandig om kleine beetjes te blijven eten. Als je een uitgebreide lunch eet, kun je daarna een energiedip krijgen. Probeer suikers ook zoveel mogelijk te vermijden. Het is verleidelijk om even langs de snoepautomaat te lopen, maar ook dat zorgt uiteindelijk voor een energiedip. Lees hier welke eiwitrijke tussendoortjes je kunt kiezen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Slaap 20 minuten (in de baas z’n tijd)

Je baas wil natuurlijk dat je 8 uurtjes achter je bureau zit. Maar probeer hem of haar te overtuigen dat een extra pauze je productiever maakt. Maak in die extra pauze een wandeling. Frisse lucht geeft je een extra energieboost. Is het daar te warm voor? Ga dan buiten zitten om te genieten van het zonlicht. Dit is goed voor je biologische klok. Je kunt er ook voor kiezen om een powernap te doen. Zet wel een wekker om ervoor te zorgen dat je niet langer dan 20 minuten slaapt. Na deze pauze ben je weer lekker productief, dus je baas zal er blij mee zijn.

Het is belangrijk dat je niet te veel hooi op je vork neemt als je moe bent. Begin de dag met het maken van een duidelijke takenlijst en stel prioriteiten. Stel als doel dat je de belangrijkste taken af moet ronden en laat de rest liggen voor een later moment. Wees niet te hard voor jezelf en gun jezelf wat meer tijd voor je taken.

Blijf in je normale slaapritme

Wanneer je je werkdag doorgekomen bent, wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk naar bed. Dit is echter niet verstandig, omdat dat je ritme in de war zal gooien. Ga maximaal een uur eerder naar bed dan normaal. Zo blijf je in je normale ritme, waardoor je de volgende dag uitgerust wakker wordt. Ben je een sporter? Dan kun je even naar de sportschool gaan. Doe het wel rustig aan, want wanneer je moe bent is de kans op blessures groter.

Andere handige tips voor na een slechte nacht Snooze niet. Hoe verleidelijk dit ook is, je helpt jezelf er niet mee;

Zorg voor genoeg beweging. Sta af en toe even op om te stretchen;

Vermijd alcohol, zo voorkom je dat je de komende nacht weer slecht slaapt;

Heb je een risicovol beroep, zoals chirurg of luchtverkeersleider? Dan is het verstandig om je – na overleg met je baas – ziek te melden (lees daar meer over).

Wist je dat we in de lente en zomer sowieso minder slapen dan in de herfst en winter? „Westerse mensen slapen minimaal 11 minuten korter in de lente en zomer”, vertelde slaapwetenschapper Merijn van de Laar eerder aan Metro.

Reacties