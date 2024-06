Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op zoek naar eiwitrijke tussendoortjes? Probeer deze gezonde opties

Dat je elke dag genoeg eiwitten binnenkrijgt, is belangrijk. Eiwitten helpen in je lichaam namelijk bij de opbouw van vrijwel alle cellen en zijn betrokken bij veel processen in je lichaam. Denk aan je spijsvertering, je afweersysteem, hormonen en het overdragen van signalen. We tippen je een aantal eiwitrijke tussendoortjes waarmee je je eiwitinname kunt verhogen.

Je kunt natuurlijk elke maaltijd zorgen voor eiwit (dat is er in zowel dierlijke als plantaardige vorm), maar als je betwijfelt of je wel genoeg eiwitten binnenkrijgt, is er niks mis met een eiwitrijk tussendoortje. Eiwitten vind je in onder andere peulvruchten, noten, tofu, vlees, vis, melk en eieren.

Eiwitrijke tussendoortjes om je eiwitinname te boosten

Onlangs schreef Metro al over misvattingen over eiwitten. Dat ze vooral belangrijk zijn voor sporters, bijvoorbeeld, of dat het beter zou zijn om in één keer veel eiwitten te eten. Dat klopt niet, iedereen moet genoeg proteïne binnenkrijgen en voedingsdeskundigen adviseren juist dat je je eiwitinname verspreidt over de dag. Ideaal dus, om er eens een eiwitrijk tussendoortje tegenaan te gooien.

Alles met hüttenkäse

Hüttenkäse is tegenwoordig weer helemaal ‘hip’, als je eten zo kunt noemen. Per 100 gram zit er zo’n 12,3 gram eiwit in, dus ideaal voor een eiwitrijke snack. Beleg er een volkoren boterham of een cracker mee, lepel het in een bakje met wat fruit en noten en je heb je eiwitinname een boost gegeven.

Yoghurt of kwark met noten

Yoghurt en kwark zijn een oude vertrouwde als het om eiwit gaat. Veel sporters lepelen bakken aan kwark weg als ze hun eiwit-doel voor die dag nog even willen halen. Kwark is snel verteerbaar en als je er bijvoorbeeld wat noten en zaden bij eet, krijg je allerlei goede stofjes binnen.

Eieren

In een lijstje van eiwitrijke tussendoortjes kunnen eieren niet ontbreken. Bak ze, kook of pocheer ze: in één ei zit al gauw bijna 8 gram proteïne. Klein beetje zout en peper erop en je hebt een prima vullende snack. Ken je deze feiten en fabels over eieren al?

🥚 Hoeveel eiwit heb je nodig? Volgens het Voedingscentrum hebben gezonde mensen per kilogram lichaamsgewicht 0,83 gram eiwit per dag nodig. Dat komt neer op zo’n 58 gram proteïne voor iemand van 70 kilo.

Hummus

Peulvruchten zijn een ideale bron van plantaardige eiwitten, dus ideaal voor vegetariërs en veganisten. Kikkererwten zijn zo’n peulvrucht en als je ze in de blender doet met wat zout, knoflook, komijn, tahin, olijfolie en een klein beetje ijskoud water, maak je een heerlijke dip. Eet met bijvoorbeeld wortel of bleekselderij of smeer op een cracker. In 100 gram hummus zit 8 gram eiwitten.

Wrap met bonen

Ook bonen zijn top als je plantaardige eiwitten binnen wil krijgen. Neem een (volkoren) wrap, vul die met wat bonen, smaakmakers en kaas (of hüttenkäse) en je zit tot je volgende maaltijd weer vol. Je krijgt bijna 8 gram eiwit binnen als je 100 gram zwarte bonen eet.

Vlees of vis

Vlees en vis bevatten veel eiwitten, dus kwalificeren zeker als eiwitrijk tussendoortje. Maak bijvoorbeeld zelf tonijnsalade, of maak kleine hapjes van komkommer en plakjes kipfilet. Ook met tofu of tempeh kun je een eiwitrijke snack bereiden.

Pompoenpitten

Klein maar fijn, pompoenpitten. Met een handje van 25 gram krijg je al 7,6 gram eiwit binnen. Dat kan dus los, als snack, maar ook door bijvoorbeeld de kwark of door een salade.

