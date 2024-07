Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snooze jij elke dag eindeloos? Dit is wat het met je doet

Een lange rij aan groene blokjes in je wekker-app, die de volgende ochtend om de paar minuten afgaan. Herkenbaar? Eindeloos snoozen is niet alleen vervelend voor je omgeving, maar kan ook gevolgen hebben voor je gezondheid.

Een paar nachten slecht slapen, daar kun je je behoorlijk brak door voelen. Metro schreef onlangs al dat twee nachten weinig slaap je gemiddeld 4,44 jaar ouder doet laten voelen. Maar ook de manier waarop we wakker worden heeft effect op onze dag.

Snoozen blijkt namelijk helemaal niet zo onschuldig als het lijkt. „Op het moment zelf is het bevredigend om op de snoozeknop te drukken en het opstaan nog even uit te stellen. Maar het onderbreekt en ondermijnt de kwaliteit van je slaap”, zegt neuroloog en slaapgeneeskundige Brandon Peters tegen CNN.

Snoozen onderbreekt REM-slaap

In die laatste paar uur slaap wisselen mensen tussen de een na laatste en laatste fase van de slaapcyclus, de REM-slaap. Die fase is met name belangrijk voor de verwerking van het geheugen en het creatieve denken. Snoozen onderbreekt juist die fase en dat kan invloed hebben op hoe je brein functioneert, legt Peters uit.

De neuroloog en slaapgeneeskundige adviseert dan ook één wekker te zetten en dan op te staan. Maar hoe doe je dat? Eén van de tips die Peters geeft, is in de ochtend vijftien tot dertig minuten het zonlicht opzoeken. Dat is vooral handig voor nachtuilen, want zo kan je biologische klok wat bijdraaien. Ook zou je kunnen zorgen dat je daadwerkelijk uit je bed moet komen om je wekker uit te zetten.

Tijd niet checken

Een andere tip van Peters om zoveel mogelijk door te slapen is niet te kijken hoe laat het is als je midden in de nacht of ‘s ochtends uit jezelf wakker wordt. Dat zorgt er volgens de neuroloog vooral voor dat je gaat rekenen hoeveel uur je nog kunt slapen, of je begint al na te denken over de volgende dag.

Beter is het volgens Peters te wachten totdat er voor je gevoel zo’n 20 minuten voorbij zijn. Val je dan nog niet in slaap, en is het midden in de nacht, kan lezen helpen om de slaap weer te pakken te krijgen. Is het bijna tijd om op te staan, dan kun je het beste gewoon de dag wat vroeger beginnen, volgens Peters.

