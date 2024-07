Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen vertelt bijzondere anekdote over WK in 94: ‘Daarom heeft Bergkamp vliegangst’

Johan Derksen is een man van sterke verhalen en dat was gisteravond bij Vandaag Inside Oranje niet anders. Hij vertelde namelijk een anekdote over het WK in 1994, waarin sportjournalisten Lex Muller en Leo Driessen een hoofdrol vertolkten.

Muller vertolkte overigens niet eens alleen een hoofdrol, maar werd zelfs opgepakt voor wat er destijds gebeurde.

Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje: ‘FBI kwam erbij’

„Was jij erbij in 1994, toen dat met Lex Muller gebeurde?”, vraagt presentator Wilfred Genee aan Derksen. „Ik zat niet op dat vliegtuig, maar ik was wel op dat WK”, herinnert hij zich goed. „Het Nederlands Elftal was woest, maar Lex zei dat uit ballorigheid.”

Volgens de besnorde analist had Muller namelijk veel koffers bij zich en was er allerlei gezeur met een stewardess. „Hij liet z’n koffers op een gegeven moment staan en zei toen: ‘Er zit een bom in’.” Nu is zo’n opmerking overal ter wereld niet slim, maar volgens Derksen namen ze het in de Verenigde Staten, waar het WK destijds plaatsvond, heel serieus.

„Hij zei dat echt als grap, maar in Amerika is dat geen grap. De stewardess gaf die opmerking door aan de piloot en die heeft de FBI gebeld.” De Vandaag Inside Oranje-studio ligt in een deuk, maar destijds was het zo grappig nog niet. Het vooral duurde namelijk uren en zorgde voor een hoop vertraging voor het Nederlands elftal. Muller werd uiteindelijk opgepakt en toen Nederland de kwartfinale verloor, keken veel mensen hem aan als de schuldige.

Maar tijdens datzelfde WK vond er nóg iets plaats waardoor het elftal vertraging opliep. Derksen: „Leo Driessen (sportverslaggever, red.) had zich onder de tafel gezopen in het vliegtuig en werd onwel. Toen hebben we een noodlanding gemaakt.” Volgens René van der Gijp is dat precies de reden waarom Dennis Bergkamp niet meer durft te vliegen. „Bergkamp is daardoor bang geworden voor vliegen, omdat Leo Driessen te veel gedronken had”, noemt ook Genee.

Hier kun je de volledige anekdote van Johan Derksen terugzien:

