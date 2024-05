Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Energiedrank zou verboden moeten zijn voor kinderen’, vindt deze kinderarts

Kinderen krijgen geregeld cafeïne binnen. Ze drinken een kopje koffie, een glas frisdrank, maar vooral door energiedrankjes krijgen ze een boost. En daar is kinderarts Brita de Jong van Kempen niet blij mee, vertelt ze aan Metro.

Uit onderzoek van de Universiteit van Michigan blijkt dat één op de vier Amerikaanse ouders hun kind dagelijks cafeïne laat consumeren. Ook in ons land zijn veel kinderen op zoek naar een „energieboost die maar tijdelijk is”, beklemtoont De Jong van Kempen. „De vlugge energieboost komt vooral door de hoeveelheid suiker die er in zit. Daarnaast zit er veel cafeïne in.”

Cafeïne bij kinderen

„We zien dat pubers vaak te laat naar bed gaan en ‘s ochtends vroeg weer op school moeten zijn. Om de dag door te komen, drinken ze dan energiedrank.” Iets wat eigenlijk helemaal niet werkt, op lange termijn word je er alleen maar vermoeider van. „In het eerste lesuur hebben de docenten allemaal stuiterende kinderen in de klas. Maar het tweede uur liggen ze weer te slapen.”

Energiedrankjes bevatten dus veel cafeïne en suiker. Dat zorgt ervoor dat je stresslevel omhoog gaat. Iets wat je absoluut niet wil wanneer je bijvoorbeeld een examen moet doen, vertelde stressexpert Timo Hans eerder al aan Metro.

‘Geen energiedrank aan mensen onder de 18 verkopen’

Supermarkten Lidl en Aldi verkopen al sinds 2018 geen energiedrankjes meer aan jongeren onder de 14 jaar. Dat noemt De Jong van Kempen een goede ontwikkeling, maar tevreden is ze nog niet. „De grootste groep die dit drinkt is tussen de 14 en 18 jaar. Het zou goed zijn als ze 16 als minimumleeftijd aanhouden.”

Maar eigenlijk pleit ze voor een veel drastischer maatregel. „Ik zie graag dat het niet meer verkocht wordt aan mensen jonger dan 18 jaar. Het is echt beter om kinderen er ver weg van te houden. We hebben hier al eens over gesproken met het kabinet, maar het is er niet doorheen gekomen helaas.”

Hoeveel cafeïne mag een kind volgens het Voedingscentrum? Volgens het Voedingscentrum kunnen kinderen „best een keer een slokje koffie proeven, dat is geen probleem. Maar vanwege de cafeïne is het advies voor kinderen onder de 13 jaar geen tot niet meer dan 1 kopje koffie per dag.” Voor kinderen van 14 tot 18 jaar is het advies niet meer dan 1 tot 2 kopjes koffie per dag. Hun advies is ook om tot het 9e levensjaar ver weg te blijven van energiedrankjes. Daarna is het advies om, tot je 18e, niet meer dan één blikje per dag te drinken. „Maar het algemene advies is frisdranken zoals cola en energiedranken niet of alleen bij uitzondering te drinken.”

Kinderen drinken energiedrank deels omdat ze erbij willen horen. „De verpakkingen zijn mooi en Red Bull sponsort de Formule 1. Ze stralen in alles uit dat je er een energieboost van krijgt. Iets wat kinderen als positief zien, maar wat het niet is.”

Energiedrankjes veroorzaken hartkloppingen tot hallucinaties

Pubers gaan vaak voordat ze naar school gaan even langs een supermarkt voor een blikje energiedrank, wat bij sommige supermarkten minder dan een euro kost. Drink je er te veel van, dan heeft het grote gevolgen. „Bijvoorbeeld op de ontspanning van je hart. Je kunt hartkloppingen en zelfs hallucinaties krijgen”, legt de kinderarts uit.

Dat er kinderen zijn die het in de avonduren nog drinken is helemaal geen goed idee. „Het kan leiden tot slapeloosheid.” Het advies dat ze geeft aan pubers is simpel: „Slaap gewoon goed. Dat is zo ontzettend belangrijk. Cafeïne geeft je een tijdelijke boost, die snel weer uitgewerkt is. Kinderen overzien de gevolgen ervan niet.” Hoeveel effect het daadwerkelijk heeft, wordt nog onderzoekt. „Daar is nog geen eenduidig antwoord op te geven. Maar dat het niet goed voor je is, weten we wel.”

Hoe zit het dan met andere dranken waar cafeïne inzit, zoals een colaatje? „Dat kan minder kwaad omdat jonge kinderen daar geen liters van drinken. Maar ik ben er sowieso voorstander van om frisdrank en suikerhoudende dranken zo lang mogelijk buiten de deur te houden.”

Metro schreef eerder al wat er met je lichaam gebeurt als je cafeïne drinkt.

Reacties