Haalt Oranje de EK-finale? Het vertrouwen is groter dan ooit

Nederlanders hebben erg veel vertrouwen in het Nederlands Elftal. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Oranje vanavond van Engeland wint en dus naar de finale van het EK gaat.

Vier op de vijf Nederlanders denken dat Oranje de halve finale zal winnen. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Zij hebben die vraag voorgelegd aan hun panel van ruim 2000 mensen.

80 procent van de ondervraagden gaat uit van winst. Maar gaat het ook een makkelijke wedstrijd worden? Een meerderheid van 67 procent denkt van niet. Zij verwachten een spannende wedstrijd, met bijvoorbeeld penalty’s. Laten we echter niet hopen dat er penalty’s genomen moeten worden. Oranje heeft dat namelijk vier keer meegemaakt in een halve finale en alle vier de keren ging het mis. Op het EK van 1992, op het WK van 1998, op het EK van 2000 en op het WK van 2014.

Vertrouwen in Oranje was nog nooit zo groot

13 procent denkt dat Nederland wint met een flinke voorsprong op de Engelsen. Maar natuurlijk is niet iedereen positief. Een op de vijf deelnemers van het onderzoek verwacht dat we de finale niet gaan halen. Het aantal mensen dat het niet positief inziet is klein. Het vertrouwen in Oranje zou nog nooit zo groot geweest zijn als nu.

Bondscoach Ronald Koeman heeft alle 26 spelers tot zijn beschikking. Maar hij voert weinig tot geen wijzigingen door in de basisopstelling. In de kwartfinale, die met 2-1 gewonnen werd van Turkije, deed hij dat wel.

In 1988 wonnen Nederland van Engeland

Als het team van Koeman vanavond weet te winnen, staan ze voor het eerst sinds 1988 in de EK-finale. Toen versloeg Oranje West-Duitsland in de halve finale met 2-1. In de finale wisten ze de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. In 1992, 2000 en 2004 stonden ze ook in de halve finale van het EK, maar wonnen deze niet. In 1988 speelde Nederland trouwens ook tegen Engeland. Toen wisten ze met 3-1 te winnen.

Spanje heeft gisteren Frankrijk verslagen met 2-1. De winnaar van de wedstrijd vanavond zal het zondag tegen Spanje opnemen tijdens de finale in Berlijn.

Veel fans zonder kaartjes in Dortmund

In Dortmund worden 75.000 Oranjefans verwacht. Veel gaan vandaag pas die kant op. Een verslaggever van het NOS Radio 1 Journaal stond vanochtend vroeg bij de grensovergang in Babberich en lang niet iedereen heeft een kaartje voor de wedstrijd. „We gaan in de fanzone een aantal drankjes doen. En daarna op een van de pleinen de wedstrijd bekijken”, legt een man uit. Een andere fan: „We lopen lekker achter de bus aan en gaan daarna de fanzone in. Dat is echt leuk.”

Natuurlijk hadden veel fans liever in het stadion gezeten „maar ik ga geen 1000 euro betalen voor een kaartje”, zegt een van hen. De verslaggever komt maar één fan tegen die wel kaartjes heeft. „Dat mag zeker wat kosten. Ik heb 600 per kaart betaald. Het is echt asociaal duur, maar hoe vaak gaan we dit nou meemaken? En het is ook nog zo dichtbij.”

Dat het EK populair is bleek eerder al. Metro meldde dat er bovengemiddeld veel Oranje-shirts verkocht worden.

