Waarom we in de lente en zomer minder lijken te slapen

De zon is al op, de vogeltjes fluiten en je voelt je uitgeslapen. In de lente en de zomer lijkt het alsof opstaan een stuk makkelijker is. We hebben meer energie en drukken minder vaak op de snoozeknop. Komt dat omdat we deze tijd van het jaar minder slaap nodig hebben?

Slaapwetenschapper Merijn van de Laar staat ook makkelijker naast z’n bed, deze tijd van het jaar. „Dat heeft vooral met het licht te maken. Voor elk uur dat het langer licht is, slapen we gemiddeld 3,6 minuten minder. Mensen komen eerder hun bed uit omdat ze sneller en makkelijker wakker worden. Daarnaast zijn ze ook veel actiever”, vertelt hij aan Metro.

Slapen we minder in de lente en zomer?

Van de Laar is bekend geworden door zijn boek Slapen Als Een Oermens. Dat ons slaapritme zich aanpast aan het seizoen is iets wat we ook al bij de oermensen zagen. „Westerse mensen slapen minimaal 11 minuten korter in de lente en zomer. Bij de traditionele volken – die met de natuur meebewegen – zie je dat ze soms wel een uur minder slapen in de lente en zomer.” Dat komt omdat zij veel meer leven met het licht. Wij hebben dat minder, omdat onze huizen vol hangen met kunstlicht en steeds vaker ook met airco’s.

Maar toch heeft het seizoen dus invloed op ons slaapritme. Je hoeft echter niet bang te zijn dat je te weinig slaapt en daardoor een slaaptekort opbouwt. Want „in de winterperiode, wanneer het langer donker is, passen mensen zich juist daar aan. Het is een aanpassing en niet per se iets wat je echt nodig hebt. Het lichaam laat dan zijn aanpassingsvermogen goed zien.” Ben je toch moe overdag? Dan kan het helpen om een ‘koffiedutje’ te doen.

Tips om makkelijker wakker te worden

In de winter raadt Van de Laar aan om de gordijnen open te laten als je ‘s ochtends moeite hebt om wakker te worden. Mits er in de nacht zelf maar niet te veel licht in de slaapkamer komt door bijvoorbeeld een lantaarnpaal voor je raam. „Want het kleinste beetje licht in de nacht kan de slaap al verstoren.” Dit advies gaat niet op in de lente en zomer. „Want dan is het juist belangrijk het donker in je kamer is zodat je niet al om vijf uur gewekt wordt door de zon”, legt de slaapwetenschapper uit aan Metro. Momenteel komt de zon rond tien voor zes in de ochtend op. Midden juni laat het licht zich rond kwart over vijf al zien.

De temperaturen zijn nu nog aangenaam. Maar wanneer de 30 graden in zicht komt, worden de nachten zwaarder. Er komen steeds meer warme nachten voor in ons land. De temperatuur kan invloed hebben op hoe goed en hoe lang je slaapt. Maar hoe overleef je zo’n plaknacht als je geen airco in je slaapkamer hebt?

Zo overleef je hete zomernachten

Volgens Van de Laar zijn er een aantal dingen die je níet moet doen. Zoals je beddengoed in de diepvries stoppen. „Daar wordt het heel vochtig van. Dan word je midden in de nacht wakker in een plasje water, wat niet aan te bevelen is.” Lekker afkoelen onder een koude douche raadt hij ook niet aan. „Je vaten versmallen dan, wat ervoor zorgt dat je je warmte minder goed kwijt kunt. Dat verhoogt je lichaamstemperatuur.”

Maar wat kun je dan wel doen? „Het kan helpen om een koelelement in je bed te leggen. Of je kunt zo’n blok voor de ventilator plaatsen. Het is dan wel belangrijk dat je die ventilator niet op je lichaam richt, want dan kun je te snel afkoelen”, aldus Van de Laar.

Andere tips om beter te slapen

Slaap is belangrijk, omdat je lichaam herstelt in rust. Er wordt geadviseerd om – voor zover dat mogelijk is – elke avond op hetzelfde moment naar bed te gaan. En ook weer op hetzelfde tijdstip op te staan. Schermtijd kun je in de late uurtjes het beste beperken. En een slaapmasker en oordoppen kunnen in de zomer zorgen dat je wat langer doorslaapt. Word je vaak suf wakker? Metro gaf eerder al tips hoe je dat kan tegengaan.

