Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Lekker’ plakken: 7 tips voor de warmste nacht van het jaar

Hij komt eraan: de voorlopig warmste nacht van het jaar. Nee, niet vandaag al, maar morgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het heerlijk, nou ja heerlijk, plakken geblazen.

‘Het wordt broeierig warm, met temperaturen tot 35 graden‘, schreef Metro gisteren al. Succes op festival Lowlands zullen we maar zeggen…

Warmste nacht ‘is een tropennacht’

Tijdens de warmste nacht, die van morgen op zaterdag, krijgen we voor het eerst dit jaar te maken met een tropennacht, stelt weerdienst Weeronline. Dit is een nacht waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Kortom, het koelt dus amper meer af.

Omdat het koudste moment vaak pas rond zonsopkomst valt, is het een groot deel van de nacht nog veel warmer. Aan het begin van deze warmste nacht kan het dan zomaar nog 25 graden zijn buiten. „In huis is het dan vaak nog warmer. Dit komt doordat veel huizen bestaan uit steenachtige materialen. Deze slaan overdag warmte op en geven die in de nacht weer af”, meldt Jaco van Wezel van Weeronline. Je ziet hem ook in deze video:

Nu kunnen we met z’n allen lekker gaan klagen, maar we kunnen aan zo’n warmste nacht ook iets doen. Voor veel mensen zijn zulke plaknachten regelrecht afzien. Met een aantal tips zijn ze echter een stuk beter door te komen. Je leest hier zeven tips. Ze komen niet van Metro, maar van die genoemde deskundige, Jaco van Wezel.

Zeven tips tijdens de plaknacht

1. Sluit ramen en deuren overdag en aan het begin van de avond. Maak ook gebruik van zonwering.

2. Ventileer pas als het buiten koeler is, vaak is dat in zulke warme nachten pas ruim na zonsondergang. De vroege ochtend is het beste moment om te ventileren.

3. Drink overdag en in de avond voldoende. Hierdoor heeft het lichaam genoeg vocht om te zweten en daardoor af te koelen.

4. Neem geen koude douche, daarvan vernauwen de bloedvaten en kan het lichaam de warmte minder goed kwijt.

5. Hou ’s nachts een flesje water bij je bed binnen handbereik, om gemakkelijk dorst te kunnen lessen.

6. Bescherm de huid overdag tegen verbranding. Een verbrande huid kan minder goed transpireren en wie verbrand is slaapt minder lekker.

7. Het is belangrijk om rustig te blijven, want wie zich druk maakt krijgt een hogere hartslag. Wie niet slaapt rust toch uit.

Reacties