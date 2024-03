Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drama in Baltimore: 6 vermisten bruginstorting volgens politie ‘vermoedelijk dood’

Zes mensen die vermist waren na de instorting van een verkeersbrug in de Amerikaanse havenstad Baltimore zijn „vermoedelijk dood”, meldt de politie van de staat Maryland. De Amerikaanse kustwacht heeft de actieve zoektocht naar overlevenden tot woensdagochtend opgeschort. Dan wordt met duikers verder gezocht, aldus de kustwacht.

Er waren acht mensen op de Francis Scott Key Bridge in Baltimore toen een vrachtschip een pijler van de 2,6 kilometer lange verkeersbrug ramde, waardoor die grotendeels instortte. Er werden maar twee overlevenden gevonden, onder wie één zwaargewonde.

Het achttal maakte deel uit van een werkploeg die gaten in het wegdek van de verkeersbrug repareerde. Onder de zes vermoedelijk omgekomen mensen waren arbeiders uit Mexico, Guatemala en El Salvador, meldt het Mexicaanse consulaat in Washington.

Eerder dinsdag was nog verwarring ontstaan nadat een gemeenteraadslid van Baltimore aan CNN had verklaard dat een lichaam uit het water was gehaald. Die informatie bleek niet te kloppen. Er blijft dus sprake van zes vermisten, van wie wordt aangenomen dat ze dood zijn. Vermoedelijk gaat het om arbeiders die herstelwerkzaamheden uitvoerden op de brug.

ANP

Reacties