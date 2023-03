Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom ‘loud leaving’ dé oplossing kan zijn voor werkstress

Terwijl een vijfde van de Nederlandse werknemers kampt met mentale klachten, duikt de ene na de andere arbeidsmarkttrend op. De nieuwste trend, genaamd loud leaving, zou weleens de sleutel tot succes (en minder werkstress) kunnen zijn. Gebeurt dit al bij jou op de werkvloer?

Van quiet quitting (het minimale doen wat er van je wordt gevraagd) tot rage applying (vanuit een woede jegens de eigen baas solliciteren bij een andere baas) en werken op afstand: de traditionele mores van het werk zijn flink opgeschud. Deze nieuwe trend kan jouw werkgeluk flink ten goede komen.

De huidige arbeidsmarkt

Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat twee derde van de werknemers die thuis werkt niet denkt dat thuiswerken nadelig is voor hun carrière. Wel heeft de helft van hen het gevoel dat ze harder moeten werken vanuit huis, om te laten zien dat ze serieus met het werk bezig zijn. Ook heeft 46 procent van de werknemers in de afgelopen periode te maken gehad met loud leaving.

Wat dat precies inhoudt? Er wordt een duidelijke grens getrokken wanneer je stopt met werken. Binnen dit onderzoek waren het de managers die aan het eind van de dag actief zeggen: dit was mijn werkdag. Van kinderen ophalen, tot een rondje hardlopen. Er is een duidelijk signaal naar de rest van de werknemers dat het werk stopt.

Het effect van loud leaving

„Goed voorbeeld doet goed volgen”, stelt universitair hoofddocent arbeids- en organisatiepsychologie Madelon van Hooff. „Doordat we in de afgelopen jaren meer zijn gaan thuiswerken, zijn de grenzen tussen werk en privé steeds meer vervaagd. Met de laptop op de keukentafel is het heel makkelijk om toch nog even snel een werkmail te versturen, of om vanaf je telefoon nog even Teams te openen. Door die grenzen duidelijker te trekken als bedrijf, hoeven werknemers zich niet constant bezig te houden met het werk.”

💡 Expert-tips voor een gezonde werkcultuur Geef in mails aan dat het geen probleem is als een antwoord even op zich laat wachten.

Zet je telefoonscherm op zwart-wit. Dit zorgt voor minder afleiding tijdens het werk.

Deel met collega’s wat je gaat doen na werk, of gedurende de dag. Breng jij als manager even je kind naar de tandarts? Dit biedt collega’s ruimte dat ook te doen.

Flexibiliteit wordt gewaardeerd. Werk jij ‘s avonds, maar ga je overdag je kinderen uit school halen? Wees transparant. Laat weten dat je tussendoor vertrekt.

„Daarbij weten we op basis van het inspanning-herstelmodel dat mentaal loskomen van je werk het herstel ten goede komt”, vervolgt Van Hooff. Om te kunnen herstellen, is er het belangrijk om even niet met het werk bezig te zijn. „Hoe leuk je baan ook is, ook de meest fantastische baan ter wereld kan een burn-out veroorzaken”, stelt arbeidspsycholoog Patricia van Casteren, werkzaam bij Ascender.

De keerzijde van flexibiliteit

Natuurlijk heeft thuiswerken zo zijn voordelen, stellen beide experts. „De verhoogde flexibiliteit biedt mogelijkheden om werk en privé beter op elkaar te laten aansluiten. Tegelijkertijd stopt het werk daardoor niet of nauwelijks.” En dat is waar loud leaving zomaar eens een reddende engel zou kunnen zijn. „Als een leidinggevende een duidelijk signaal geeft dat er een einde aan een werkdag komt, zorgt dat voor een cultuur waarin werknemers ook durven te vertrekken. Het zorgt ervoor dat er toch een duidelijke grens ontstaat tussen werktijd en eigen tijd”, stelt Van Casteren.

Het werkt stopt voor velen niet of nauwelijks.

Daarbij benadrukt de arbeidspsycholoog dat we moeten omarmen dat we minder strikt gebonden zijn aan werktijden – mits het werkveld dat toelaat. Maar het actief vertrekken, of grenzen stellen tussen wanneer je wel en niet werkt, kan ervoor zorgen dat er meer ruimte ontstaat los te komen van het werk en om te herstellen. Dat kan dus ook inhouden dat je tussen twee en vijf uur niet werkt, maar die uren ‘s avonds inhaalt. Geen probleem en goed voor de autonomie van de werknemer. Maar wel belangrijk aan elkaar te laten weten dát er dus tussendoor niet wordt gewerkt. Doe je dat niet? Dan kun je de suggestie wekken dat jij van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat altijd aan het werk bent en dit ook van anderen verwacht.

Segmenteerders versus integreerders

Volgens dr. Van Hooff zijn er verschillende type werknemers. Sommigen vinden het juist prettig vinden het werk- en privéleven met elkaar te vermengen: de integreerders. Daarnaast zijn er segmenteerders die de twee werelden liever gescheiden houden. „Voor integreerders kan loud leaving ook een manier zijn om hen tegen zichzelf te beschermen. Ook al houden zij ervan constant met werk bezig te zijn, ook voor hen is hersteltijd belangrijk. Door als leidinggevende te laten zien dat het werk op een moment van de dag stopt, zal dit type werknemer dat voorbeeld sneller volgen.”

De algehele winst volgens Van Casteren? „Mensen denken steeds vaker na over hun persoonlijke belastbaarheid. Hoe groot deel van je leven wil je bezig zijn met het werk?” Volgens de arbeidspsycholoog is het belangrijk om die vraag te blijven stellen. „De jongste generatie op de arbeidsmarkt is grotendeels thuiswerkend aan de keukentafel begonnen aan hun carrière. De oudere garde moet daar na heel wat dienstjaren juist aan wennen. Het is belangrijk dat we daar met elkaar een weg in vinden.” Dus, heb jij al een leuke pauze bedacht voor vanmiddag?