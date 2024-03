Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag op werk komt vaak voor’ – maar wat is het precies?

Zo’n 47 procent van de werkenden vindt dat grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt. Dat blijkt uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos. Maar wat is eigenlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Het afgelopen jaar kwamen er verschillende zaken aan het licht als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Zo kwamen er eerder deze maand steeds meer meldingen binnen over seksueel wangedrag door zorgverleners.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Veel mensen zien seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem. Toch zegt slechts de helft van de werkenden dat er afspraken zijn gemaakt op de werkvloer, over wat gewenst en ongewenst gedrag is, meldt Rijksoverheid. En dat terwijl juist praten helpt, zo blijkt. Wanneer je op de werkvloer in gesprek gaat over gewenst en ongewenst gedrag, wordt het gemakkelijker om grenzen aan te geven. Daarnaast helpt het ook bij overgaan tot actie wanneer er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

De overheid is een campagne gestart om gesprekken over dit soort ongewenste gedragingen bespreekbaar te maken op de werkvloer. Tegelijkertijd vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag niet alleen op de werkvloer plaats, maar op verschillende plekken. In veel gevallen wordt er weggekeken, wordt het gedrag goedgepraat, gebagatelliseerd of bij het slachtoffer gelegd, meldt het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP).

Zo staat het ervoor

Zoals gezegd vindt iets minder dan de helft van de werkenden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag te vaak voorkomt. Uit het onderzoek blijkt ook dat 40 procent merkt dat er tegenwoordig vaker op het werk wordt gesproken over omgangsvormen. Ondanks de berichtgeving rond grensoverschrijdend gedrag, merkt zo’n 60 procent geen verandering. Voor meer dan de helft (55 procent) van de mensen geldt dat praten over ongewenst gedrag het gedrag helpt te voorkomen en aan te kaarten.

Ook vorig jaar deed Ipsos en I&O Research onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen dat onderzoek werd gemeten wat Nederlanders zelf beschouwen als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zie je in onderstaande afbeelding dat 98 procent van de respondenten ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen of borsten hieronder schaart. Als het gaat om het stellen van intieme vragen, vond 77 procent dat seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo’n 17 procent vindt ook staren een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wil jij bij jou op het werk in gesprek gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Via de overheidscampagne ‘Met elkaar trekken we de grens‘ vind je onder andere handvatten die helpen om grenzen bespreekbaar te maken.



