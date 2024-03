Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gestrest of overspannen? Dit kan de bedrijfsarts voor je betekenen

Soms wordt het werken je even te veel. Je zit er niet lekker in, hebt te veel op je bordje of dingen uit je privéleven zorgen voor stress op je werkplek. Als je dit met je leidinggevende bespreekt, wat je zeker zou moeten doen, verwijst zij of hij je misschien door naar de bedrijfsarts. Maar wat kan een bedrijfsarts voor je betekenen?

In de laatste jaren is het aantal mensen met burn-out-klachten gestegen. Volgens cijfers van TNO blijkt dat 1,6 miljoen mensen in 2022 burn-out-gerelateerde klachten hadden, in 2021 waren dat er 1,3 miljoen. Een burn-out kan langdurige gevolgen hebben op je gesteldheid en voorkomen is altijd beter dan genezen.

Wanneer ga je naar de bedrijfsarts?

Wanneer je precies naar de bedrijfsarts gaat, kan per organisatie verschillen. Als je nog niet ziek gemeld bent, maar wel behoefte hebt aan een gesprek met een professional, is het slim je klachten eerst te bespreken met je eigen leidinggevende. Je hoeft dan natuurlijk niet alle details uit de doeken te doen als je dat niet wilt, maar het is wel handig dat zij of hij op de hoogte is van je klachten. Vaak kom je, als je dus nog niet ziek bent en een preventief gesprek wilt, terecht bij de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts.

Ben je wel al ziek gemeld, dan moet je leidinggevende dat binnen één week na de eerste ziektedag melden bij de bedrijfsarts. Ben je zes weken, of langer ziek, dan gaat hij of zij met je in gesprek om te kijken wat er aan de hand is en wat er moet en kan gebeuren.

Wat kan de bedrijfsarts voor je betekenen?

Een bedrijfsarts heeft veel kennis over gezondheid en werk en heeft dezelfde geheimhoudingsplicht als bijvoorbeeld een huisarts. Hij of zij vertelt je baas dus niet wat jij bespreekt. In het eerste gesprek met de bedrijfsarts, bijvoorbeeld als je nog niet zo lang ziek bent, gaat het doorgaans over wat je wél kunt doen. Moet je misschien wat taken laten liggen of minder uren werken?

Als je zes weken of langer ziek bent, maakt de bedrijfsarts een uitgebreidere analyse, bijvoorbeeld over waarom je niet kunt werken en wat kan helpen om wél weer te werken. Ook kan de bedrijfsarts op den duur helpen bij een plan om weer aan de slag te gaan.

Doorgaans is er eens per zes weken een gesprek met de bedrijfsarts. Je bekijkt dan elke keer hoe het met het werken gaat, of er al iets mogelijk is en zo niet, waarom dat (nog) niet kan. De bedrijfsarts is er vooral voor om jou advies te geven over je taken, werktijden en bijvoorbeeld werkplek, en je te helpen langzaam weer aan het werk te gaan.

