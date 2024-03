Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De belangrijkste oorzaken van een burn-out (en hoe je er weer vanaf komt)

Een aandoening als een burn-out gun je zelfs je ergste vijand niet. Gelukkig zijn er een aantal symptomen waar je de ziekte aan kunt herkennen.

Soms heb je een dag dat alles voor de wind lijkt te gaan en soms valt het vies tegen. Je mentale welzijn bepaalt hoe je met die verschillende situaties omgaat. Onderzoek laat zien dat een gezond mentaal welzijn veel voordelen heeft. Het stelt ons in staat om van het leven te genieten, veerkrachtig te zijn in moeilijke situaties, doelen te stellen en te behalen, en relaties op te bouwen.

Het is heel normaal dat je af en toe stress ervaart. Maar als het te lang aanhoudt, kan het zowel fysiek als mentaal uitputtend zijn. Langdurige stress kan overweldigende gevolgen hebben voor je lichaam en geest. Een burn-out ligt dan al snel op de loer. Je baan kan overigens ook te saai zijn voor je, dan spreek je van een bore-out.

Wat is een burn-out?

Ieder mens heeft een soort interne batterij. Die heb je nodig als je gaat sporten, aan het werk bent of leert voor een belangrijke toets. Aan het einde van de dag is die batterij vaak leeg en moet je uitrusten.

Als je een burn-out hebt, is deze batterij overbelast en ben je helemaal op. Zowel mentaal, fysiek als emotioneel. Mensen met een burn-out hebben vaak moeite met concentreren en voelen zich snel overprikkeld. Zelfs de dingen waar ze normaal gesproken van genieten, lijken geen vreugde meer te brengen. Een burn-out kan ook leiden tot gevoelens van frustratie, apathie en cynisme.

Patiënten hebben vaak overeenkomende symptomen, waar jij op kunt letten in het dagelijks leven. We zetten de belangrijkste even voor je op een rij:

Hoofdpijn

Vermoeidheid

Vaak ziek zijn

Veranderingen in eetlust en/of slaap

Gevoel van falen of twijfelen aan jezelf

Weinig tevredenheid

Nergens motivatie voor

Terugtrekking of isolatie

Uitstelgedrag

Uitbarstingen

De belangrijkste oorzaken

Een burn-out heeft niet één belangrijke oorzaak. De aandoening kan op heel veel verschillende manieren ontstaan. Daarbij is het wel belangrijk dat er een hoge mate van stress of druk aanwezig is. We zetten een paar veel voorkomende oorzaken even op een rij:

Werkgerelateerd

Weinig of geen controle hebben over je werk

Gebrek aan erkenning

Te hoge verwachtingen van je baan

Eentonig of niet uitdagend werk

Chaotische of zeer stressvolle omgeving.

Levensstijl

Te veel werken, zonder sociale contacten of ontspanning

Gebrek aan hechte, ondersteunende relaties

Te veel verantwoordelijkheden, zonder voldoende hulp

Onvoldoende slaap.

Zo kom je van een burn-out af

Het herstel na een burn-out is niet zomaar gepiept. Het is een lang en intensief proces waarin je echt aan jezelf moet werken. Je kunt het dus beter voorkomen. Als je merkt dat sommige symptomen of oorzaken bij jou van toepassing zijn, probeer dan onderstaande tips uit.

Zoek steun bij anderen: vrienden, collega’s of groepen uit de gemeenschap

Kijk anders naar werk of je thuissituatie door waarde, betekenis en balans te vinden

Heroverweeg je prioriteiten door tijd vrij te maken of regelmatig pauzes te nemen gedurende de dag

Voed je creativiteit door iets interessants te doen

Sport regelmatig om je humeur en energie te verbeteren

Ondersteun je lichaam met een gezond dieet en goede slaap.

Bovenstaande tips zijn natuurlijk nooit een vervanging van professionele hulp. Ben je daar naar op zoek, ga dan naar je huisarts of raadpleeg een psycholoog. In onderstaand artikel lees je wat een bedrijfsarts voor je kan betekenen:

