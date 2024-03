Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen wil gedragscursus niet doen: ‘Ik ga op mijn 75e dit soort onzin niet doen’

Een verplichte gedragscursus? Analist Johan Derksen stak gisteravond in Vandaag Inside niet onder stoelen of banken dat hij dat maar pertinente onzin vindt. Ook Wilfred Genee en René van der Gijp hebben de cursus nog niet gedaan.

Het gaat om een verplichte onlinecursus over respectvol samenwerken voor medewerkers van onder meer RTL, NPO en Talpa. De training is opgezet door het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende partijen die is opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland.

De cursus heeft als doel ongewenst gedrag in Hilversum tegen te gaan. Niet alleen bij de commerciële zenders, maar ook bij de publieke omroep wemelt het van de problemen rondom dit onderwerp. In februari bleek uit een langverwacht rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn dat ruim 1484 mensen te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Derksen heeft het meermaals opgenomen voor mensen die werden beschuldigd van ongewenst gedrag, zo schaarde hij zich onlangs nog achter Tom Egbers.

Johan Derksen gaat verplichte gedragscursus beslist niet doen

Advocaat Job Knoester, die te gast was, vertelde in de uitzending dat hij de e-learning recent op uitnodiging van Talpa-baas Joost Brakel wél heeft gedaan. „Ik had een mail gekregen”, zei hij, waarop het VI-trio beweerde niets te hebben gezien. „Ik heb niets gehad”, vervolgde Derksen.

De besnorde tv-analist maakte daarna duidelijk dat hij ook niet van plan was de cursus te doen. „Nee, nee, ik ga op mijn 75e dit soort onzin niet doen. Daar staat ook helemaal niets over in mijn contract, dus dat doe ik gewoon niet”, maakte hij duidelijk.

Genee waarschuwde Derksen daarna dat hij wel twee maanden op non-actief kan worden gezet en dat zijn salaris zal worden ingehouden als hij de e-learning niet doet. „Wat een gelul, joh”, vond de oud-voetballer. Politiek verslaggever Merel Ek voegde eraan toe dat iedereen bij Talpa de uitnodiging voor de cursus heeft gekregen en dat deze voor 12 april moet worden gedaan. Wordt vervolgd dus.

