Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pommelien Thijs ‘irritant’ goed in Knokke Off 2 op Netflix, maar zij is niet de enige

Knokke Off-fans hebben naar hun zin veel te lang moeten wachten op het vervolg van de zowel leuke als spannende Netflix-serie. Aan de andere kant: wat is nou ruim een jaar? In Knokke Off seizoen 2 – vanaf vandaag helemaal te streamen – zien we een uitblinkende Pommelien Thijs, maar enkele anderen doen niet voor haar onder. Enne Netflix, wanneer komt seizoen 3?

Je merkt het, Metro is wel enthousiast over deze Vlaams-Nederlandse productie met vooral Belgische, maar ook enkele Nederlandse acteurs (Anna Drijver, Manouk Pluis, Eliyha Altena, Jasmine Sendar). Normaal gesproken bekijken we voor tv-rubriek Blik op de Buis de eerste aflevering van een nieuwe serie of documentaire, maar deze keer is een uitzondering. We hebben het hele tweede seizoen van deze onvervalste ‘doorkijker’ al gezien.

Tweede seizoen Knokke Off: kleine schande

Meteen maar even een minpuntje ook: Knokke Off 2 is acht afleveringen, in het openingssseizoen waren het er tien. Schande! Voor mensen die het nog niet kennen: kijk die eerste tien ook als je aan Knokke Off 2 wilt beginnen, dat is eerlijk gezegd wel nodig.

Knokke Off draait om jonge twintigers die hun zomers doorbrengen in de Vlaamse kustplaats Knokke. Het zijn rijkeluiskinderen met zoektochten naar liefde en erkenning en die willen ontsnappen uit hun wereldjes van verderf. Dat laatste komt vaak niet in de laatste plaats door hun meedogenloze ouders, maar bij sommigen ook door mentale problemen. En dan zijn er nog wat Nederlanders (zonder geld) die de waarheid over een vreselijke gebeurtenis uit het verleden bij de rijkelui boven tafel proberen te krijgen.

Knokke Off 1 eindigde met een aantal dramatische gebeurtenissen, waarbij één van de hoofdrolspelers – de rijke en nietsontziende ondernemer Patrick Vandael (Geert Van Rampelberg) in coma raakte. Knokke Off 2 gaat na dit drama gewoon weer verder, met de moeder van Patrick als nieuw gezicht. Deze dame komt wel even orde op zaken stellen.

De vier sterren van Knokke Off 2

Mocht je trouwens denken: Knokke, rijkeluiskinderen… dat klinkt bekend. Klopt, in de zomer komen ze in werkelijkheid nog weleens in het nieuws door misdragingen in die badplaats. Het gaat dan alleen om, het zal eens niet, verwende gasten uit Nederland.

Wat Metro betreft laten we het hier maar even bij qua verhaal, maar beloofd: deze kijker kon niet meer stoppen voor alle acht afleveringen waren uitgespeeld. We lichten vier acteurs uit, die wat ons betreft de uitschieters van dit nieuwe seizoen zijn (al heeft Netflix sowieso een prima cast voor dit drama verzameld).

Pommelien Thijs is bijna irritant goed

De 23-jarige Pommelien Thijs, die voor Nederlanders sinds Nu wij niet meer praten met Jaap Reesema vooral een zangeres was, blijkt een alleskunner. Het is bijna irritant (positief bedoeld), maar zij is zo’n type dat bij je op school zat en alles maar kon. Die altijd een 9 voor proefwerken haalde, ook nog zeer goed piano speelde en bovendien uitblonk in sport. Qua acteren kon Thijs wel lekker warmdraaien trouwens: 52 afleveringen lang in de Vlaamse serie #LikeMe, die je nog steeds op Videoland kunt zien, en in de Familie Claus-kerstfilms van Netflix.

Als artiest is Pommelien Thijs inmiddels ook in Nederland totaal doorgebroken. Ze verkoopt clubs steevast uit, met dit jaar ook Paradiso in Amsterdam. Afgelopen zomer dook ze op op de festivals Concert at Sea en Pinkpop en de afgelopen weken stond Thijs veertien avonden lang met de Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam Ahoy. Ze wordt nog gewaard om het maken van haar eigen kleding ook. Stoffen recyclen is haar daarbij niet vreemd.

Bipolaire stoornis sterk thema in Knokke Off

In Knokke Off is Pommelien Thijs Louise, een meisje dat door al het geld een gemakkelijk leven zou kunnen leiden, maar dat door een bipolaire stoornis allesbehalve kan. De manisch-depressieve stoornis zorgt voor grote stemmingswisselingen en is een van de sterkste serieuze thema’s in Knokke Off, ook weer in seizoen 2. Je raadt het al: Pommelien Thijs speelt dat belachelijk goed. Al moet ze maar een mondhoek optrekken, dan doet zij dat nog geloofwaardig.

Acteren in een rolstoel

Genoeg over Pommelien Thijs, terug naar Geert Van Rampelberg die als Patrick Vandael in coma aan Knokke Off 2 begint. Hij komt bij, maar acteert bijna het hele seizoen als een soort kasplantje in een rolstoel. Tekst heeft Van Rampelberg niet, want hij kan alleen met zijn ogen bewegen. Da’s een makkie zou je kunnen denken, maar dat is het niet. Ra-zend-knap.

Pluim drie delen we uit aan de piepjonge Felicia Van Remoortel. Zij speelt Olivia Vandael, de dochter van de kasplant in de rolstoel. Olivia is doodsbang voor haar vader en dat heeft natuurlijk een reden uit Knoffe Off 1. Mooi dat Netflix zo’n meisje heeft gevonden, wat deze kleine Felicia is me nogal een talentje.

De favoriet van Knokke Off: grootmoeder

Een nieuwe favoriet voor de seriefans zou Viviane De Muynck weleens kunnen worden. Zij komt als moeder van rolstoelmeneer en grootmoeder van bange Olivia ‘even’ schoon schip in Knokke maken. Laten we verraden dat de botte bijl wordt gehanteerd, maar deze dame dat tegelijkertijd op een vernuftige manier doet. En met een stem die is gevormd door een sigaret of vijftig per dag. Een schitterend personage, deze oma.

Het wordt weer lang wachten op het derde seizoen van Knokke Off 3. Als die er überhaupt komt natuurlijk.

Aantal blikken uit 5: 4

Knokke Off seizoen 2 is nu in z’n geheel op Netflix te zien, op 21 maart wereldwijd.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Gilles de la Tourette is natuurlijk allesbehalve prettig. In Baylen Out Loud zie je hoe een jonge meid er echter het beste van probeert te maken.

Sinds het Oorlogsarchief in Nederland werd opensteld, is deze veel besproken. Wie heulde er met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en wie niet? Zou jij het van je voorouders willen weten?

We kunnen allemaal boos zijn op de overheid door een tekort aan huizen en verder niets doen, maar je kunt ook creatief bij woningnood zijn. Woonhop!g laat dat zien.

De plattelandsserie Woeste Grond is door meer dan een miljoen kijkers in de armen gesloten. Nog dit jaar volgt een tweede reeks.

Reacties