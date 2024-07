Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feestende, dronken en vechtende Nederlandse jongeren teisteren Belgische Knokke: ‘Rijkeluiszoontjes’

De Belgische badplaats Knokke is populair bij de Nederlandse jongeren. En het zijn veelal Nederlandse rijkeluiszoontjes die daar behoorlijk de boel kunnen opschudden. De dronken en vechtende jongelui zorgen voor een hoop onrust.

Na Renesse, Texel en Terschelling is nu Knokke de vakantieplek voor sommige Nederlandse jeugd. Over de badplaats verscheen recent de Netflix-serie Knokke Off.

Nederlandse jongeren veroorzaken onrust Knokke

Een verslaggever van het Belgische Het Nieuwsblad besloot een nacht door te brengen onder de feestende jongelui in Knokke. En die ontdekte dat veelal Nederlandse jongeren in het Belgische dorp voor onrust zorgden.

Volgens een jonge Nederlandse feestganger breekt na de stapavonden op Alfred Verweeplein „de hel los”. Wat dat inhoudt? Alle jongeren verzamelen zich nadat alle cafés sluiten op dat plein. En daarna blijkt volgens de verslaggever dat de Nederlandse jongeren niet bepaald altijd lieverdjes zijn.

Ruziënde rijkeluiszoontjes

Knok(ke)-partijen, ruzie, tumult en meer onrust, constateert de verslaggever. „Het loopt hier vol Nederlanders”, zegt een cafémedewerker. „En ze zijn allemaal minderjarig.”

In sommige cafés in de Belgische badplaats mag de jeugd namelijk vanaf 16 jaar naar binnen. In Nederland is de leeftijdsgrens voor het uitgaan 18 jaar. Daarnaast mag er in Nederland onder de 18 jaar niet gedronken worden. „Al die 16- en 17-jarigen houden hier hun zuipfestijn.” De Nederlanders zijn goed voor de omzet, volgens een cafémedewerker. „Want het zijn Nederlandse rijkeluiszoontjes, maar ze veroorzaken ook geweldig veel ruzie.”

Politie houdt dronken Nederlanders in de toom

Volgens de jongeren die in Knokke komen, beginnen de eerste feestvakanties nu eenmaal daar. Zijn ze wat ouder? Dan volgen feestreizen naar Albufeira, Split of Chersonissos.

Inmiddels werken de Nederlandse en Belgische politie de afgelopen drie jaar samen om trammelant tegen te gaan. De agenten moeten na zo’n uitgaansavond vooral de menigte dronken Nederlanders in toom houden. „Ik ken de Nederlandse jeugd die hier komt feesten goed en ik kan beter op hen inpraten dan de Belgische agenten”, zegt de Nederlandse agente. Zij identificeren het Nederlandse kroost en schakelen eventueel ouders in.

