Tip! Lieve kerstfilm voor de hele familie: De Familie Claus 2 op Netflix

Bioscopen dicht. Home Alone al 24 keer gezien. Is er nog iets nieuws als het om een lekkere kerstfilm gaat? Toch wel. Ga maar zitten voor De Familie Claus 2 op Netflix, is Metro‘s tip.

De Familie Claus 2 is Metro‘s Filmrecensie van de Week. Deze kerstfilm voor het hele gezin verscheen kortgeleden gloedjenieuw op Netflix. ‘Bij gebrek aan beter’ zou je haast zeggen, want de bioscopen zijn door de nieuwe lockdown helaas weer minimaal tot 14 januari gesloten. De cijfers zijn sneu: Spider-Man draaide nog maar vier dagen. Wat heet: vier middagen en hier en daar een ochtendvoorstelling. De enorme productie West Side Story van Steven Spielberg was nog maar elf dagen te zien.

Maar om De Familie Claus 2 – de opvolger van deel 1 uit 2020 – nou als een bij gebrek aan beter-film te typeren? Daarmee doen we deze sympathieke film te kort.

De Familie Claus 2 Nederlands-Belgisch

De Familie Claus 2 is exclusief op Netflix te zien en een Nederlands-Belgische productie. De kerstfilm draait vooral om Jules (de Vlaamse tiener Mo Bakker). Noël (rasacteur Jan Decleir) is naast opa van Jules in het geheim al heel lang de kerstman. Het wordt echter tijd voor een opvolger en wie anders dan zijn kleinzoon kan de nieuwe cadeautjesgever worden? Samen vertrekken zij regelmatig, zonder dat de familie het weet, richting de Noordpool om de cadeau-stroom in goede banen te leiden. Zij reizen vanuit zo’n glazen bolletje met dwarrelende sneeuwvlokken, die jij deze dagen misschien ook wel op de vensterbank hebt staan.

Jules vindt echter een brief van de kleine Marie, die aan de kerstman vraagt of hij haar ouders weer bij elkaar kan brengen. Dat verzoek is er één van de velen, vindt opa Noël. Jules kan het niet over zijn hart verkrijgen om niets met zijn op straat gevonden brief te doen. Hij spoort Marie op en probeert van alles om haar wens, het allermooiste kerstcadeau, voor elkaar te krijgen. Dit zeer tegen de zin van zijn anders zo gulle opa. Je raadt het misschien al: kerst dreigt helemaal niet door te gaan. Nou ja, kerst wel, maar dan zonder pakjes.

Hartverwarmend en hartstikke lief

Genoemde kleine Marie zorgt met haar brief voor een mooi brok in de keel-moment. Sowieso is de jonge actrice Jasmina Fall een schatje. En wie wil er nou dat zo’n schatje alleen op straat in de kou moet wachten tot haar vader haar ophaalt? En dat omdat moeder hem al gesmeerd is en zo haar ex niet in de ogen hoeft te kijken.

De Familie Claus 2 is lief en hartverwarmend. Maar ook grappig. Dat ligt aan de hulpjes van de kerstman, die alle cadeaus bij elkaar moeten sprokkelen. Josje Huisman, Eva van der Gucht, Janne Desmet en Stefan Degand zijn mini-mensjes die op de Noordpool hard moeten werken, maar ook in de wereld van Jules en Marie belanden om te helpen.

Want ja, geholpen wordt er. Niet alleen die wens van Marie is het probleem in deze film. Gaat de koekjeswinkel Miss Cookie van Jules’ moeder (Bracha van Doesburgh) het bijvoorbeeld wel redden? Hoe moet het met het gedoe in het winkelcentrum van Maries vader? Enne… gaat Kerstmis überhaupt wel door? „Niet alles wat gebroken is, kan worden hersteld”, zegt opa Noël namelijk. Terwijl juist hij zo goed weet dat het tijdens kerst om liefde draait. Maar ja, gaandeweg De Familie Claus 2 begrijp je eindelijk wat hij bedoelt.

De Familie Claus 2 met mooie namen

Een Oscar gaat De Familie Claus 2 niet winnen, maar hartstikke leuk om thuis op de bank op Netflix te bekijken is hij wel. De makers hebben een heel aardige en behoorlijk ervaren cast weten te strikken. Naast de genoemde namen Decleir, Van Doesburgh, Van der Gucht en Degand, zijn ook Renée Soutendijk, Kürt Rogiers, Sien Eggers en Everon Jackson Hooi er bijvoorbeeld bij. En zin in koekjes krijg je sowieso.

Beoordeling uit 5: 3,5

