‘Dildodropper’ teistert straat in Nijmegen: ‘Waarom doe je zoiets?’

Al iets meer dan een half jaar worden de bewoners van de Mirtestraat in Nijmegen geteisterd door een ‘dildodropper’. Een wat? Ja, een dildodropper: een persoon die ongevraagd dildo’s bij mensen op de stoep achterlaat.

Wie erachter zit? Dat weten de bewoners echt niet.

Straat met kinderen

Sommige buurtbewoners zien er het lolletje nog van in, maar anderen vinden het inmiddels maar beangstigend. Want wie doet het? En waarom?

„Er wordt heel erg om gelachen in de groepsapp”, zegt straatbewoner Pieternel Lijnkamp tegen Omroep Gelderland. „D’r is iemand die zegt: na zoveel keer is de lul er wel vanaf, maar er zijn ook mensen die zeggen: waarom is dit? Waarom gebeurt dit, in een straat met heel veel kinderen, hè?”

Dildodropper

Inmiddels heeft de ‘dildodropper’ al zeven keer toegeslagen. Het gaat hierbij nooit om dezelfde soort dildo: elke keer is het weer een andere soort, maat en kleur.

Afgelopen woensdag sloeg de dildodropper weer toe, toen liet de persoon een dildo achter op een tuinpad van een bewoner. „Het is of iemand die grapjes wil uithalen, of wel iemand die iets provocerends wil laten weten aan een van ons. Ik weet het niet”, uit Lijnkamp zijn frustratie. „We hebben ook wel een dildo op een parkeerbord geplakt gehad, maar meestal liggen ze op de grond. De laatste gewoon op het tuinpad van mijn buurvrouw. Midden op het tuinpad, dat is typisch.”

Ondanks de onrust, hebben de buurtbewoners het nog niet officieel gemeld bij bijvoorbeeld een wijkagent. „Er zijn wel mensen die dit moeilijk aan hun kinderen kunnen uitleggen. Kijk, ik heb pubers, dat gaat wel. Maar als je een kindje hebt van drie en die ziet een grote piemel liggen. Dat is natuurlijk toch een beetje raar. Dat is moeilijk uit te leggen en gewoon beangstigend, omdat we ook niet weten wat de boodschap is. Waarom doe je zoiets?”

Geen dropper, maar een plakker

Het is overigens niet de eerste keer dat een dildodopper toeslaat in Nijmegen. Jaren geleden werd de stad geteisterd door een dildoplakker; iemand plakte toen dildo’s op brievenbussen. De persoon is hier uiteindelijk vanzelf mee gestopt. Of het wellicht om dezelfde persoon gaat, is niet bekend.

