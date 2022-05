Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hazes-geruchtenmachine draait weer: terug bij Monique Westenberg? Of zelfs trouwen?

Laten we het op deze zonnige maandag toch maar nog eens over André Hazes hebben. Want hoe zit het met die vakantie van hem met zijn gezin? En waarom klinken er geluiden over relatieherstel tussen hem en ex-vriendin Monique Westenberg? Waarom valt het woord huwelijk? En hoezo ontkent Westenberg dat dan weer? Zoveel vragen, zó-véél vragen.

Trouwen? Was André Hazes niet net weer vrijgezel? Tja, het nieuws rond André Hazes schiet veelal allerlei kanten op. Van relaties aan en dan weer uit, naar nu ineens huwelijksgeruchten. We praten je even bij.

Monique Westenberg en André Hazes op familievakantie

Waarschijnlijk bleef het niet onopgemerkt dat André Hazes de afgelopen tijd een van de meest besproken BN’ers was. Relaties, een burn-out of de perikelen rondom andere Hazes-gezinsleden, de hele reutemeteut kwam voorbij. Het laatste nieuws dat we kregen was dat Hazes met zijn zoon en ex-vriendin Monique Westenberg op familievakantie was. Westenberg kondigde dat namelijk aan op social media. Zoals zij het omschreef om te onderzoeken „welke vorm we nodig hebben als gezin”.



Monique Westenberg ontkent huwelijk

Maar de afgelopen dagen klonk daar in de wandelgangen, en dan voornamelijk via de roddelkanalen, weer nieuw Hazes-nieuws. Want gaan André Hazes en Monique Westenberg trouwen? RTL Boulevard vroeg het zelfs nog aan zus Roxeanne Hazes, die uitsprak van niks af te weten.

Nu, na een maand vakantie, kwam er ook een reactie vanuit Westenberg. Ze schrijft over haar familiereis naar Florida op haar Instagram. „Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen!” Bij haar bericht deelt ze een familiekiekje van hun trip.



Roddels of aanloop naar documentaire?

Grote vertegenwoordiger van het huwelijksgerucht is roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Zij heeft overigens net een rechtszaak achter de rug, met Samantha Steenwijk. Na de zomer volgt op Videoland een documentaire over het turbulente leven van Hazes. Volgens Coldeweijer zou daarin de hereniging tussen Westenberg en Hazes en de vermeende huwelijksplannen ook zijn verwerkt. Wordt vervolgd maar weer.

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds sprak gisteravond in Shownieuws uit dat hij denkt dat de vakantie Hazes goed heeft gedaan. Volgens hem wil de zanger nog zeker een jaar buiten de schijnwerpers blijven en zijn agenda leeg houden.