Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde Vandaag Inside in zicht, of toch een doorstart? Dat blijft de vraag voor Talpa

Talpa Network kan, ruim een week na het afscheid van de drie presentatoren van Vandaag Inside, nog niets toelichten over de voorwaarden van het vertrek of het voorbestaan van het programma. Dat laat een woordvoerder weten. „Zodra er vanuit ons nieuws te melden is, komen we er namens SBS6 op terug.”

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stopten eind april abrupt met presenteren na een storm van boze reacties vanwege een bekentenis van Derksen. De voetbalanalist onthulde dat hij in de jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Zelf spreekt Derksen van „een jeugdzonde”. Veel anderen zien het als verkrachting. Het Openbaar Ministerie startte na aanleiding van het incident een onderzoek en veel sponsoren haakten af. Het drietal had na alle commotie geen zin meer om met het programma door te gaan.

Vandaag Inside kaarsen rel

De rel vertoonde gelijkenissen met een soortgelijk incident in juni 2020. Toen vielen veel mensen over een grappig bedoelde opmerking die Derksen maakte over Zwarte Piet en rapper Akwasi. Derksen riep toen ook geen zin meer te hebben in het programma. Hij liet in zijn biografie echter weten dat John de Mol, de baas van Talpa, hem toen aan zijn contract hield. Talpa Network wil geen toelichting geven op de vraag of dit nu, na de kaarsenrel, ook gebeurt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Ik kom langzamerhand tot de conclusie, als ik de reacties zie, dat er misschien geen ruimte is voor zo'n programma' #vandaaginside #derksen pic.twitter.com/GqBwdRwt3F — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 29, 2022

Ook wil Talpa niet bevestigen of het programma Vandaag Inside definitief stopt. De socialmediakanalen van het programma zijn nog steeds in de lucht. Volgens Talpa doet het bedrijf dit „voor de fans”. De nieuwtjes die op de website en de pagina’s op Instagram, Twitter, Facebook en YouTube verschijnen, gaan voornamelijk over voetbalnieuws en over de rel rond het programma.

Doorstart programma

Eerder gingen er geruchten dat Vandaag Inside een doorstart zou maken. Bronnen rond het programma in Hilversum zouden dat aan het Algemeen Dagblad hebben gemeld. Talpa zou druk bezig zijn met een terugkeer van hoofdrolspelers Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. In welke vorm het programma precies zou terugkeren, is nog niet bekend.

Wel blijft Johan Derksen in ieder geval welkom bij de online-radiozender Arrow Bluesbox Radio. De 73-jarige analist mag drie keer per week zijn radioshow blijven presenteren, zegt eigenaar Adrian Ossendrijver. Ossendrijver is het niet eens met de sancties tegen de presentator „Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet”, laat Ossendrijver weten.