In dit appartement gaan André Hazes en nieuwe liefde Anne Rose wonen

Het blijft interessant, dat hele verhaal rondom André Hazes. Hij is inmiddels weer gelukkig met nieuwe liefde Anne Rose en verhalen gaan dat de twee ook al gaan samenwonen. En Beautify denkt te weten waar. Nu is jouw woensdag ook weer compleet.

Onlangs waren er overigens nog geruchten over waarom er al zo’n lange tijd radiostilte is rondom Hazes. Dat zou namelijk een financiële reden hebben. Volgens Privé zwijgt Hazes omdat hij anders niks vergoed krijgt van zijn verzekering. „Omdat de zanger te kampen heeft met een burn-out, krijgt hij een vergoeding voor de misgelopen optredens”, schrijft Privé. „Zodra hij een interview geeft, meewerkt aan een fotoreportage of op social media actief is, wordt dit gezien als werk en zal de financiële vergoeding worden stopgezet.”

André in Vinkeveen

Volgens geruchten gaan de twee terug naar Vinkeveen, waar André al een eigen appartement heeft. Ze hoeven dus niks meer te kopen, ze kunnen gelijk intrekken. Wel zo handig! Of de inrichting zo blijft of dat ze eerst de boel gaan verbouwen, is niet bekend. Ben je benieuwd naar foto’s van het huis? Dat snappen we! Bekijk ‘t hier.

André kocht dit appartement in 2015 voor 300.000 euro, zónder hypotheek. Het appartement is 77 vierkante meter groot en bestaat uit drie kamers. Er zit momenteel een huurder in, maar die krijgt hopelijk de tijd om een andere woning te zoeken.

Even op vakantie

Roddelkoninging @liveofyvonne wist te melden dat André en zijn nieuwe vlam oud en nieuw zouden gaan vieren in het zonnige Marbella. Daarna zouden ze naar Londen vliegen, maar dit hebben de tortelduifjes last minute geannuleerd… waarschijnlijk door de strenge coronamaatregelen in Groot-Brittannië (je moet daar in quarantaine). Ze hebben daarom besloten om naar Italië te gaan. Na hun reisjes nemen ze (waarschijnlijk) hun intrek in het huis van André.