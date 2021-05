Documentaire in de maak over turbulente leven van André Hazes

Dat het leven van de jonge André Hazes niet saai is, blijkt wel uit alle perikelen die het afgelopen jaar om hem afspeelden. De Nederlandse volkszanger legt zijn roerige leven momenteel vast voor de geïnteresseerde kijker. Een cameraploeg volgt hem en is bezig met een documentaire.

Wie André Hazes intikt op Google, vindt genoeg nieuws en roddels over de volkszanger. Het afgelopen jaar vloog een huwelijksaanzoek, kortstondige relatie met Bridget Maasland en een nieuwe liefde je om de oren. Saai is zijn leven in ieder geval niet en menig Nederlander smult van de turbulente Hazes-soap.



Wanneer komt het grote nieuws?

Bv

– Jaimie Vaes zwanger van André Hazes

– 3de huwelijksaanzoek in 2,5 jaar tijd

– Dreetje laat zich opnemen afkickkliniek

– Monique neemt Dreetje weer terug

– Dreetje niet de echte zoon van André Hazes

– Rochel Hazes breekt voor 100ste keer met Dre — Tessa Diamond (@TessaDiamondAMS) May 25, 2021

André Hazes en nieuwe vriendin bedreigd

In een interview met Veronica Superguide (voorheen: Veronica Magazine) vertelt Hazes over de documentaire. De makers legden de afgelopen veertien maanden vast. De veelbewogen maanden waarin dus een hoop gebeurde rondom het leven van de 27-jarige volkszanger. Wanneer de documentaire over hem verschijnt is nog niet bekend.

Voor wie niet op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen omtrent de jonge Hazes. Zijn ex Monique, waar de zanger een zoontje mee heeft, en hij zijn inmiddels uit elkaar. De laatste liefde van Hazes heet Sarah van Soelen die de afgelopen tijd in rap tempo een BN’er-status kreeg. Ook vertelt de zanger in het interview dat hij en zijn nieuwe vriendin 24 uur per dag beveiliging hadden. Het stel werd namelijk aan het begin van hun relatie in maart dit jaar meerdere malen bedreigd. Begin maart verbrak Hazes zijn verloving met ex-vriendin Monique Westenberg.



Lees net in de krant: André Hazes bedreigd vanwege nieuwe vriendin. Kom op mensen doe normaal. Als iedereen zich nou eens met z'n eigen leven bemoeit. — Johan (@Brabojohan) May 25, 2021

Documentaire Hazes senior

Recentelijk verscheen op de publieke omroep de vierdelige documentaire Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes. Deze documentaire ging over de overleden Andre Hazes senior. In de afleveringen kwamen ook beelden van André jr en dochter Roxeanne voorbij. Dit deed stof opwaaien bij de dochter aangezien zij claimde geen toestemming te verlenen voor dit materiaal. Ook de uitspraken van moeder Rachel Hazes zorgden voor de nodige ophef. Uit de docu bleek namelijk dat zij op vijftienjarige leeftijd een affaire kreeg met de toen 34-jarige Hazes.



Het Songfestival is over, dat betekend dat we weer naar Andre Hazes, Bilal, Akwasi, LilKleine en Gommers als Trending Topics op twitter gaan…. Gemist hoor.. deze tijd. pic.twitter.com/gQl8k5ltcw — Maikel 🇳🇱 (@Maikeeel) May 25, 2021

‘Spectaculair’ nieuws over Hazes

Vorige week woensdag sprak Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker nog over „groot nieuws over André Hazes jr.” bij Radio Veronica. Den Aantrekker is ook creatief directeur bij Veronica Superguide. Volgens hem ging er iets „spectaculairs gebeuren” omtrent Hazes. Je begrijpt dat de geruchtenmolen overuren draaide en speculaties over zwangerschappen rondvlogen in de radioshow van Wilfred Genee. Wat was er toch nu weer met die Hazes aan de hand?

Het bleek echter een slimme pr-stunt van Den Aantrekker. Zijn ‘spectaculaire’ aankondiging was een opwarmertje voor de nieuwe column in Veronica Superguide. André Hazes schrijft namelijk maandelijks een column voor het blad, dat voorheen Veronica Magazine heette. Om de nieuwe samenwerking in te luiden, verscheen de volkszanger met interview in het blad.