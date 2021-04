Nabestaanden ex-vrouw Hazes boos over beelden uit docu ‘Kleine jongen’

De documentaire over André Hazes valt niet bij iedereen even goed. Zo was er kritiek van Roxeanne, waarna de intro werd veranderd. De nabestaanden van de ex-vrouw van Hazes zijn ook niet bepaald blij met de docu. Dat Hazes naar bed ging met Rachel toen hij nog getrouwd was en vooral toen zij nog maar vijftien jaar oud was, maakt een en ander los bij Twitteraars.

De nabestaanden van Ellen Wolf, de ex-vrouw van zanger André Hazes, zijn boos op AVROTROS en producent Vincent TV omdat zij nooit zijn benaderd om goedkeuring te geven aan Kleine jongen, een serie over het leven van Hazes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Documentaire André Hazes: ‘Kleine jongen’

Eerder liet ook Roxeanne Hazes, de dochter van André, weten dat de makers haar wensen over de serie hadden genegeerd. In de documentaire zaten zonder haar toestemming persoonlijke beelden van Roxeanne en haar vader, vlak voor zijn dood in 2004.

Ellen Wolf

Ellen Wolf overleed in 2005. De weduwnaar van Wolf haalt op Facebook vandaag uit naar de makers van de serie. „In deel twee van Kleine jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen”, schrijft Joppe de Ree. „Als nabestaanden zijn wij nooit gevraagd of geïnformeerd om goedkeuring of deelname. (…) Wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen. Wij hebben contact gezocht met #avrotros en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond in deel twee van Kleine Jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen. Als nabestaanden zijn wij nooit… Posted by Joppe de Ree on Wednesday, April 21, 2021

Voormalig kindermeisje

AVROTROS weigerde hier gehoor aan te geven. Daarom meent de familie nu via Facebook naar buiten te moeten treden. „Nogmaals: wij distantiëren ons ten zeerste en doen een beroep op Rachel Hazes om de opbrengsten van deze serie te doneren aan de Jellinek Kliniek en aan de opvang van kinderen die seksueel misbruikt zijn in hun leven.” De Jellinek Kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van drank- en drugsverslaving.

Tweede vrouw van Hazes

Wolf was de tweede vrouw van Hazes. Zij waren getrouwd tussen 1981 en 1990. Het jaar daarna trouwde Hazes met Rachel, het voormalige kindermeisje van de familie. André en Rachel hadden voor de eerste keer seks toen Rachel 15 jaar oud was, Hazes was 34 jaar en toen nog getrouwd met Wolf. „Daar gebeurden wel een paar dingen die niet door de beugel konden”, oordeelde Rachel woensdag in de tweede aflevering van de documentaire.

Op social media wordt Hazes met popsterren uit het verleden vergeleken, die het ook met minderjarige vrouwen deden. Ook wordt hij zelfs ‘een kinderbatser’ door iemand genoemd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jerry Lee Lewis (13), Elvis Presley (14), Hazes (15)… great balls of fire, kleine jongen, jailhouse rock? 🤔 — WBrinkvd (@BrinkWillemvd) April 22, 2021

Eerste vrouw Hazes

De familie van de eerste vrouw van Hazes, Annie Dijkstra, liet eerder al in weekblad Privé weten zeer ongelukkig te zijn met de documentaire. Producent Vincent TV weigert commentaar te geven op het ongenoegen van de diverse familieleden en exen van Hazes. AVROTROS laat vandaag in een korte reactie weten „contact te hebben met de directbetrokkenen”. Nadere toelichting op de verwijten en klachten wil de omroep niet geven.