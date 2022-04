Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo verliep de rechtszaak tussen Samantha Steenwijk en Yvonne Coldeweijer

Het kort geding dat Samantha Steenwijk tegen roddelkoningin Yvonne Coldeweijer aanspande is voor vandaag op z’n eind. Een uitspraak van de rechter volgt eind april. Steenwijk eist een rectificatie van de ‘roddel’ die Coldeweijer verspreidde over illegale afslankpillen. Als die rectificatie er volgens de rechter moet komen, zal Coldeweijer dat doen, maar „ze meent het niet”.

Coldeweijer staat bekend als de vrouw die roddels over allerlei BN’ers naar buiten brengt op haar juicekanaal Live of Yvonne. Daarop pretendeerde Coldeweijer in maart ook dat Steenwijk haar gewichtsverlies te danken had aan illegale dieetpillen. Dat is volgens Steenwijk klinklare onzin en daarom eiste zij rectificatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Samantha van Steenwijk daagt Yvonne Coldeweijer voor de rechter omdat Yvonne heeft gezegd dat Samantha nu slank is vanwege illegale dieetpillen en Samantha beweert dat ze slanker is omdat ze iedere dag paardrijdt. Lijkt me heel afwisselend beroep, rechter zijn. — Stéphanie Hoogenberk (@SHoogenberk) April 14, 2022

Samantha Steenwijk eist dat Yvonne Coldeweijer de boel rechtzet

Steenwijk stond de pers na afloop van rechtszaak te woord. „We hebben alles kunnen zeggen. Dus ik hoop dat de rechter het goede beslist”, sprak zij. De zangeres legde uit dat ze liever niet in de rechtszaal had gestaan. „Dit is niet waar ik voor gemaakt ben in het leven. Ik wil gewoon mensen entertainen en blij maken, niet deze ellende aan mijn broek.” Volgens haar is „het mediacircus” rondom de twee vrouwen volledig te danken aan Coldeweijer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iemand enig idee hoe die illegale dieetpillen heten en waar ze te krijgen zijn #yvonne — Ebru Umar (@umarebru) April 15, 2022

De roddelkoningin heeft de beruchte video inmiddels van het internet gehaald. Maar daar neemt Steenwijk geen genoegen mee. „Als je iets brengt als een feit en je zegt: ‘Ik weet dat het waar is, want ik heb bewijs’, maar je hebt dat bewijs niet, zoals tijdens de zitting ook bleek, dan moet je zeggen: ‘Ik heb geen bewijs het is niet waar’.” Oftewel: Steenwijk wil dat Coldeweijer de boel rechtzet.

Yvonne Coldeweijer hecht geen waarde aan uitspraak rechter

Maar Coldeweijer reageerde al eerder dat als zij een rectificatie moet plaatsen van de rechter zij „het toch niet meent”. Welke uitspraak de rechter 29 april dus doet, maakt voor de roddelspecialist niet veel uit. Het kan wel zo zijn dat rechter ook nog een boete van 5000 euro oplegt aan Coldeweijer. „Dat zou wel vervelend zijn natuurlijk”, stelt zij.

Steenwijk noemde de uitspraken van Coldeweijer in de rechtszaal vandaag „een keiharde leugen”. Ook haalde de zangeres een uitspraak van de roddelkoningin aan. Coldeweijer vertelde namelijk in de desbetreffende video dat Steenwijk verantwoordelijk is als „er iemand met een hersenbloeding op de intensive care kwam te liggen”. De zangeres benadrukte in de rechtszaal dat zij inmiddels regelmatig wordt benaderd door mensen die afslankpillen willen gebruiken. „Het is heel vervelend dat ik tot de dag van vandaag berichtjes daarover krijg. En ook dat mijn moeder, mijn zus en vrouw worden benaderd door mensen die pillen willen.” Volgens haar heeft Coldeweijer haar naam onlosmakelijk aan deze pillen verbonden. „Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt.” Coldeweijer reageerde daarop dat ze het „heftig” vond dat Steenwijk de boel zo „verdraait”.

Rechtszaak delen met volgers

De roddelkoningin beschikt over een aardige fanbase, waar ze de rechtszaak mee zal delen. „Ik ben niet voor niets een juice-channel. Dan trek ik ook alles uit de kast. Want mijn volgers willen natuurlijk ook dat ik win en die willen graag een update van hoe het is gegaan. Dat ga ik natuurlijk wel vertellen.”

29 april volgt de uiteindelijke uitspraak van rechter.