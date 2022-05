Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin in toespraak: ‘Het Westen wilde Rusland binnenvallen’

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag in zijn toespraak, tijdens de viering van de overwinning op nazi-Duitsland, de inval in Oekraïne verdedigd. Volgens Poetin was het Westen namelijk een invasie van Rusland aan het voorbereiden. Dat zei hij op het Rode Plein in Moskou.

Ook zei hij dat de NAVO en Oekraïne een bedreiging vormden aan de grenzen van Rusland, die „absoluut onacceptabel” was. Hij prees de militairen die in de oostelijke Donbas-regio van Oekraïne vechten voor „de veiligheid van Rusland”. Volgens hem voeren zij een „heilige” strijd voor het moederland.

Gespeculeerd over oorlogsverklaring in toespraak

Meerdere mensen in het Westen speculeerden voorafgaand aan de speech dat Poetin Oekraïne officieel de oorlog zou verklaren, maar dat heeft hij niet gedaan. Poetin zei dat het belangrijk is om tegen het nazisme te blijven strijden, maar dat het ook van belang is „om alles te doen om de verschrikkingen van een wereldoorlog te voorkomen”.

Vlak voor de 11 minuten durende toespraak inspecteerde onder meer de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe de troepen die deelnemen aan de militaire parade. Ook hielden ze een minuut stilte voor de Russische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Na de toespraak van Poetin werd het volkslied van Rusland gespeeld en begonnen de militairen aan de jaarlijkse parade.

Rusland beweert al sinds het begin van de oorlog dat het Oekraïne op 24 februari is binnengevallen om het land te „demilitariseren” en „denazificeren”. De Russen annexeerden in 2014 de Krim van Oekraïne.

Zelenski reageert op toespraak

Nu Rusland in oorlog is tegen Oekraïne, reageert de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski, op de speech van Poetin. In een video ter ere van de overwinning op nazi-Duitsland heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaard vertrouwen te hebben dat Oekraïne de oorlog van Rusland zal winnen. „We wonnen toen, we zullen nu ook winnen.”

„Op de Dag van de Overwinning vechten we voor een nieuwe overwinning”, aldus Zelenski. „De weg ernaartoe is moeilijk, maar we twijfelen er niet aan dat we zullen winnen.” De video, waarin de president in Kiev loopt, kwam uit voor de jaarlijks terugkerende, grote militaire overwinningsparade in Moskou.

‘Twee overwinningsdagen’

Zelenski stelde ook dat Oekraïne „binnenkort” twee overwinningsdagen zal hebben en de Russische president Vladimir Poetin „geen enkele meer”. Hij zei verder dat Oekraïners vrije mensen zijn die in het verleden meermaals hebben gevochten om hun land te beschermen en voor zichzelf zullen blijven vechten.

„We zijn trots op onze voorouders die, samen met andere naties in de anti-Hitler-coalitie, het nazisme hebben verslagen. En we zullen niemand deze overwinning laten annexeren, we zullen niet toestaan ​​dat deze wordt toegeëigend.” Zelenski voegde daaraan toe dat „er geen indringer is die over onze vrije mensen kan heersen”.

