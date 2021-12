Management André Hazes komt met statement: ‘We leggen het werk stil’

Daar is een teken van leven uit Hazes-land. Of tenminste, een bericht van zijn management. Want rond volkszanger André Hazes is het de afgelopen tijd angstvallig stil. Vandaag laat zijn management weten dat Hazes nog steeds herstellende is van zijn burn-out en dat hij zijn werk de komende tijd stillegt.

De Hazes-soaps was de afgelopen tijd oneindig en vol rumoer. En al die heisa eiste z’n tol bij de jonge volkszanger. Zijn relaties liepen op de klippen, er klinken geruchten over een cocaïneverslaving en Hazes kampt met een burn-out. Moeder Rachel ving hem daarna op. Vorige maand cancelde de zanger al zijn concerten voor het komende half jaar, maar dat lijkt toch langer te gaan duren.

Statement van management André Hazes

Vandaag komt zijn management AGJ-Produkties met een statement om duidelijkheid te scheppen. „De afgelopen periode heeft André zich volledig teruggetrokken om te kunnen herstellen van een emotionele burn-out. André werkt er hard aan om weer beter te worden, maar dit vergt veel tijd en rust. Daarom is er besloten om voor onbepaalde tijd al het werk neer te leggen en worden ook voor 2022 de werkzaamheden, waaronder ook live-optredens, afgezegd. Wij vragen alle fans en media om de rust van André te respecteren”, laat het management weten, dat het bericht afsluit dat zij niet bereikbaar zijn voor verder commentaar.

De volkszanger onttrok zich de afgelopen tijd zoveel mogelijk aan media-aandacht en social media. Alhoewel Hazes recent al zijn foto’s met (ex-)vriendin Sarah van Soelen van zijn Instagram verwijderde, beweerde Van Soelen vorige week nog dat de twee een relatiepauze hadden. Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer van gossipkanaal Juice Channel volgt de relatieperikelen van de zanger op de voet en beweert zelfs dat hij terug zou zijn bij zijn ex, Monique Westenberg.

Sarah, Monique of Rachel

Vorige maand vertelde moeder Rachel nog dat haar kind bij haar thuis aan de andijviestampot zat. „Zijn lievelingskost. Vol vitamientjes. Want dat heeft hij nu nodig. Vitamientjes, moederliefde en heel veel rust. Dat vindt hij thuis”, aldus de Hazes-moeder.

Sinds half september is Hazes van de radar. Al snel was bekend dat zijn burn-out daar de reden voor was. Zelf was de volkszanger normaal ontzettend actief op social media, dus zijn afwezigheid maakte nogal wat tongen los. Shows en optredens voor Holland zingt Hazes werden afgezegd. En kortstondig moment, met veel pers, op Schiphol is het laatste beeld van de zanger.



Gaat dit A om de nieuwe spits van Ajax of B André Hazes jr pic.twitter.com/hudF6HjI4I — Frank de Bruijn (@FDBruijn93) October 18, 2021