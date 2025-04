Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Uit de hand gelopen examenstunts: komt dit vaker voor, en zo ja, waar?

Een examenstunt is een traditie op veel middelbare scholen in Nederland, waarbij eindexamenleerlingen op ludieke wijze afscheid nemen van hun schooltijd. Wat bedoeld is als ludieke en creatieve actie, kan echter soms flink uit de hand lopen. Zo greep de politie hard in op het Rudolf Steiner College in Amsterdam bij een examenstunt. Komt dit vaker voor?

We geven vijf voorbeelden waarbij het afgelopen weken helemaal mis ging.

Wat is een examenstunt?

Meestal vindt een examenstunt plaats in de weken voorafgaand aan de centrale examens. De bedoeling is om leraren en medeleerlingen te verrassen met een grappige of creatieve actie.

Voorbeelden zijn het versieren van de school met wc-papier, het ombouwen van lokalen tot feesttenten of het organiseren van een ludieke ‘schoolovername’ waarbij leerlingen zich verkleden als leraren of de schooldirectie. Soms worden en confettikanonnen ingezet. In de meeste gevallen verlopen deze acties zonder problemen en zorgen ze juist voor een ontspannen sfeer. Maar soms is dat heel anders.

Wanneer en waarom gaat het mis?

Hoeveel de meeste examenstunts onschuldig zijn en een vrolijk karakter hebben, kunnen ze uit de hand lopen, als er geen duidelijke afspraken zijn of als grenzen worden overschreden. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die vuurwerkbommen afsteken, rookbommen gebruiken of vernielingen aanrichten. Ook groepsdruk en meeloopgedrag kan een rol spelen: leerlingen willen ‘viral’ gaan met hun stunt, wat kan leiden tot steeds extremere acties. Zodra filmpjes rondgaan, kan dat zorgen voor een extra stimulans om nog ‘gekkere’ dingen uit te halen, wat de kans op escalatie vergroot.

Wijk en Aalburg: zwaar vuurwerk en vernielingen

In het Brabantse Wijk en Aalburg heeft de politie deze week hard moeten ingrijpen. Leerlingen staken daar zwaar vuurwerk af en hebben vernielingen aangericht. Een 15-jarige leerling van deze school uit het Gelderse Hedel is opgepakt: er werd vermoed dat hij een explosief in zijn rugzak droeg.

Volgens de schooldirecteur is er ook een tweede leerling opgepakt. De onrust begon ‘s nachts, toen leerlingen hooibalen en autobanden in brand staken. Zelfs de brandweer moest uitrukken, de politie heeft de examenstunt beëindigd. Leerlingen gooiden vervolgens zwaar vuurwerk naar de hulpverleners.

Almelo: vijf minderjarigen aangehouden

Ook in Almelo liep het flink uit de hand, de politie heeft daar vijf minderjarigen aangehouden. Zij maakten deel uit van een groep van zo’n tachtig tot honderd jongeren, die buiten bij een middelbare school vernielingen aanrichtten en zwaar vuurwerk afstaken, terwijl binnen een stunt aan de gang was.

Rotterdam: politie grijpt hard in bij examenstunt

Op het Rudolf Steiner College in Amsterdam escaleerde een examenstunt, waarbij leerlingen vuurwerk gooiden en deuren probeerden in te trappen. De politie greep hard in en sloeg scholieren met een wapenstok. Een scholier werd opgepakt voor baldadigheid.

Elburg: sloopauto werd in brand gestoken

In Elburg ging het ook al mis: een minderjarige jongen die betrokken was bij het in brand steken van een sloopauto, tijdens een examenstunt, meldde zich bij de politie. De deuren waren gebarricadeerd, er zou sprake zijn van een onveilige situatie, aldus een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland. De jongen is opgepakt.

Almere: vechtpartijen en vernielingen

Bij het Oostvaarders College in Almere liep een examenstunt compleet uit de hand. Dat is al het vijfde incident in Nederland, bij examenstunts, in twee dagen. Examenleerlingen hadden een confettikanon en een schuimkanon op het schoolplein gezet. Op een ludieke manier wilden zij wat chaos creëren. De schoolleiding was op de hoogte.

Toen leerlingen uit andere klassen zich vervolgens bemoeiden met de stunt, liep het pas echt goed uit de hand, met vechtpartijen en vernielingen. De schoolleiding zag zich genoodzaakt de politie te bellen. Binnen mom van tijd stonden er zo’n tien politieauto’s met twintig agenten bij de school, de politie maakte gebruik van wapenstokken om het schoolplein ‘schoon te vegen’. Drie leerlingen zijn aangehouden.

