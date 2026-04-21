Johan Derksen wil iets kwijt over Sander Schimmelpennick: ‘Maar daar zit een bijzónder domme VVD’er’
Johan Derksen moest gisteravond in Vandaag Inside even wat kwijt over columnist Sander Schimmelpenninck. En ook marketeer Chris Woerts moest het weer eens ontgelden.
„Wat heb ik me weer geërgerd aan onze lievelingscolumnist Sander Schimmelpenninck van De Volkskrant“, moppert Johan Derksen aan de talkshowtafel van SBS6. Onlangs was zanger Antoon al bij Derksen aan de beurt („verwaand kwastje“), nu dus Sander Schimmelpenninck. De reden: zijn column over VVD-Tweede Kamerlid Nicole Maes. Je hoort het fragment in de video hierboven.
Zo noemt Johan Derksen Sander Schimmelpenninck
Nicole Maes houdt zich bezig met buitenlandse zaken, internationale missies en internationaal cultuurbeleid, maar Johan Derksen geeft toe haar niet te kennen. „Sander Schimmelpenninck was het niet helemaal met haar eens. En dan zegt ie eerst, het is zó voorspelbaar, ‘het is geen kwaadaardigheid, het is domheid van haar’. Vervolgens zegt ie ‘alle VVD’ers zijn intellectuele lichtgewichten’. Daar bedoelt ie mee: ‘Ik ben een intellectueel zwaargewicht.’ Het is zó’n ontzettende lul, die gozer.”
‘Is dit nou een domme VVD’er?’
Talkshowhost Wilfred Genee vraagt Johan Derksen vervolgens, wijzend naar sportmarketeer en ras-VVD’er Chris Woerts, wat hij van hem vindt. „Is dit nou een domme VVD’er die daar zit, of zit daar gewoon een zeer intellectuele hoogbegaafde?” Johan Derksen zonder nadenken: „Hij is een bijzónder domme VVD’er.” Woerts: „Maar wel een verstandige.” Derksen: „Maar ook een trouwe. In slechte tijden ben ik afgehaakt, Chris is gebleven.”
Daarna gaat het ook nog over Jesse Klaver en dat die ‘nog nooit een dag heeft gewerkt’. Je ziet en hoort het in de video hierboven.
